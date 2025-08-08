Президент США Дональд Трамп розглядає можливість зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним уже наступного тижня, щоб досягти припинення війни в Україні. Однак підходи сторін залишаються протилежними, а ймовірність прориву низька, пише WSJ .

Деталі

За оцінками європейських і українських офіційних осіб, Путін може запропонувати закріпити за Росією контроль над частиною окупованих територій в обмін на виведення військ з інших районів України.

Трамп, прагнучи досягти угоди, ймовірно, закликатиме Київ та його союзників прийняти цей план. Якщо ж Україна та європейські країни відмовляться, президент США може припинити розвідувальну та військову підтримку України й навіть вийти з мирного процесу.

Трамп під час виборчої кампанії обіцяв зупинити війну за 24 години, але понад 200 днів його другого терміну це завдання залишається невиконаним, зазначило видання.

Попри сумніви у щирості Путіна, колишні радники вважають, що Трамп продовжить спроби укласти «угоду свого президентства», навіть якщо ризики політичних втрат зростатимуть. Як наголосив ексрадник Марк Шорт: «Він хоче бути тим, хто приносить угоди. Це – його бренд».

Контекст

6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся з Путіним. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяє запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів. Після цієї зустрічі Трамп заявив про досягнення «значного прогресу» і «велику ймовірність» проведення тристоронньої зустрічі з президентами Зеленським і Путіним найближчим часом.

Держсекретар США Марко Рубіо в інтервʼю Fox Business заявив, що потенційна зустріч Трампа з Зеленським і Путіним залежить від того, чи вдасться узгодити позиції України та РФ у питанні щодо припинення війни.

Росія і США домовилися про зустріч Путіна і Трампа найближчим часом, повідомив журналістам помічник президента РФ Юрій Ушаков. Він уточнив, що орієнтиром для зустрічі президентів було визначено наступний тиждень.