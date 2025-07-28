Президент США Дональд Трамп заявив, що зменшить раніше оголошений 50-денний дедлайн для Володимира Путіна на досягнення перемир’я з Україною. Про це він сказав 28 липня під час зустрічі з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії.

Деталі

У коментарі журналістам Трамп вчергове заявив, що розчарований російським лідером через продовження війни проти України.

«Я багато говорив з президентом Путіним. Розмови йшли дуже добре – кожен з цих пʼяти чи чотирьох разів, коли ми дискутували. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто на кшталт Києва, вбиваючи багато людей у будинку для людей похилого віку, і тіла лежать на вулицях. І я кажу: так робити не треба. Подивимося, що з цього вийде», – сказав Трамп.

«Ми мусимо переглянути ситуацію, і я скорочу 50 днів, які йому дав, до меншого терміну», – заявив президент США.

Контекст

14 липня Трамп поставив Путіну ультиматум: або він припиняє агресію проти України впродовж 50 днів, або Сполучені Штати запровадять жорсткі економічні санкції. Втім, після заяви Росія продовжила ракетні й дронові атаки по українських містах.

Позиція Трампа щодо війни Росії проти України викликає пильну увагу як у Вашингтоні, так і серед союзників по НАТО. Нова заява свідчить про намір чинити тиск на Москву жорсткішими термінами і загрозами економічного покарання. Публічне невдоволення діями Путіна також може бути сигналом про жорсткіший курс США щодо Росії у разі подальшої ескалації.