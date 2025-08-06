Зустріч спецпосланця Стівена Віткоффа з президентом Росії Володимиром Путіним була «дуже продуктивною», написав у соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп. Водночас співрозмовник The New York Times в Білому домі повідомив, що вторинні санкції проти Росії будуть запровадженні 8 серпня.

Деталі

Трамп повідомив, що на зустрічі в Москві досягнуто «значний прогрес». «Я поінформував деяких наших європейських союзників. Всі згодні з тим, що цю війну необхідно завершити, і ми будемо працювати над цим найближчими днями й тижнями. Дякую за увагу до цього питання!» – написав Дональд Трамп.

Зустріч Путіна і Вітковфа пройшла добре, повідомив неназваний представник Білого дому в розмові з NYT. За його словами, Росія прагне продовження переговорів із США. При цьому очікується, що вторинні санкції, про які раніше говорив Трамп, будуть запровадженні 8 серпня.

Трамп також провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. «Ця розмова відбулася після візиту представника президента Трампа Стівена Віткоффа до Москви. Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення», – йдеться у повідомленні президента України.

Контекст

14 липня 2025 року президент США Дональд Трамп, зустрічаючись із генсеком НАТО Марком Рютте, висловив невдоволення лідером РФ Володимиром Путіним і пригрозив запровадити «дуже жорсткі мита», якщо угоду про припинення вогню в Україні не буде досягнуто протягом 50 днів. За його словами, Україна готова до дій для встановлення миру, тоді як Росія обмежується лише розмовами.

28 липня в Шотландії Трамп скоротив дедлайн для Росії до 10-12 днів, заявивши, що «нема сенсу чекати».

31 липня американський дипломат Джон Келлі на засіданні Ради ООН повідомив, що Трамп наполягає на укладенні угоди між Україною та Росією до 8 серпня.