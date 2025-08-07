Президент США Дональд Трамп заявив про «велику ймовірність» проведення тристоронньої зустрічі з президентами України та РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним найближчим часом. Про це він сказав журналістам у Білому домі, коментуючи результати візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до Москви.
Бізнес-конференція Forbes Agro: відкрийте для себе нові агроінновації та інвестиційні можливості — купуйте квиток прямо зараз!
До 25.08 діє спеціальна ціна.
Деталі
- «Є дуже хороші шанси, що ми зможемо завершити цей раунд, покласти цьому край. Є велика ймовірність, що зустріч відбудеться зовсім скоро», – сказав Трамп. Водночас він уточнив, що перемовини між Путіним і Віткоффом не були проривними.
- Джерела NYT повідомили, що Трамп планує особисто зустрітися з Путіним вже наступного тижня. За даними видання, невдовзі після цього президент США планує провести тристоронню зустріч з Путіним та Зеленським.
- Хоча Трамп і заявив про намір зустрітися з Путіним вже наступного тижня, провести зустріч у ці терміни, «ймовірно, буде складно» через організацію переговорів і логістичні труднощі, сказав CNN неназваний представник Білого дому.
- Держсекретар США Марко Рубіо в інтервʼю Fox Business заявив, що потенційна зустріч Трампа з Зеленським і Путіним залежить від того, чи вдасться узгодити позиції України та РФ у питанні щодо припинення війни.
- Якщо вдасться «зблизити позиції України і Росії настільки, що вони будуть прийнятні для обох сторін», то у Трампа буде можливість провести зустріч за участю Путіна і Зеленського, «щоб спробувати покласти край цьому конфлікту», зазначив Рубіо.
Контекст
6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся з Путіним. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяє запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів. Після цієї зустрічі Трамп заявив про досягнення «значного прогресу».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.