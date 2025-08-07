Президент США Дональд Трамп заявив про «велику ймовірність» проведення тристоронньої зустрічі з президентами України та РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним найближчим часом. Про це він сказав журналістам у Білому домі, коментуючи результати візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до Москви.

Деталі

«Є дуже хороші шанси, що ми зможемо завершити цей раунд, покласти цьому край. Є велика ймовірність, що зустріч відбудеться зовсім скоро», – сказав Трамп. Водночас він уточнив, що перемовини між Путіним і Віткоффом не були проривними.

Джерела NYT повідомили, що Трамп планує особисто зустрітися з Путіним вже наступного тижня. За даними видання, невдовзі після цього президент США планує провести тристоронню зустріч з Путіним та Зеленським.

Хоча Трамп і заявив про намір зустрітися з Путіним вже наступного тижня, провести зустріч у ці терміни, «ймовірно, буде складно» через організацію переговорів і логістичні труднощі, сказав CNN неназваний представник Білого дому.

Держсекретар США Марко Рубіо в інтервʼю Fox Business заявив, що потенційна зустріч Трампа з Зеленським і Путіним залежить від того, чи вдасться узгодити позиції України та РФ у питанні щодо припинення війни.

Якщо вдасться «зблизити позиції України і Росії настільки, що вони будуть прийнятні для обох сторін», то у Трампа буде можливість провести зустріч за участю Путіна і Зеленського, «щоб спробувати покласти край цьому конфлікту», зазначив Рубіо.

Контекст

6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся з Путіним. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяє запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів. Після цієї зустрічі Трамп заявив про досягнення «значного прогресу».