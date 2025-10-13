За січень–вересень 2025 року іноземні компанії, що надають електронні послуги українським споживачам, перерахували до бюджету 10,6 млрд грн так званого «податку на Google», повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

Деталі

На 13 осіб збільшилася кількість зареєстрованих платників порівняно з відповідним періодом 2024 року, на 2,5 млрд грн – сума податкових зобов’язань, зазначила Карнаух.

Серед найбільших платників – Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay та інші міжнародні гравці цифрового ринку.

Загалом із моменту запровадження цієї норми (з 1 січня 2022 року) в Україні зареєстрований 141 нерезидент, що надає електронні послуги фізичним особам і сплачує ПДВ.

Контекст

Закон про оподаткування електронних послуг, відомий як «податок на Google», набув чинності у 2022 році. Він зобов’язує іноземні компанії реєструватися платниками ПДВ в Україні, якщо обсяг наданих ними послуг українським споживачам перевищує 1 млн грн протягом останніх 12 місяців.

За 9 місяців 2024 року міжнародні компанії сплатили 8,4 млрд грн (близько $200 млн). Це на 42% більше, ніж за аналогічний період 2023 року (5,9 млрд грн). За весь 2024 рік загальна сума перевищила 12,6 млрд грн.