Податкова заявила про перевиконання плану надходжень за перший квартал на 36 млрд грн

Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перший квартал на 36 млрд, або на 12,9% до показників Мінфіну, повідомив повідомив голова ДПС Руслан Кравченко. У березні показники надходжень перевиконано на 14 млрд грн.

Ключові факти

Загалом за перший квартал 2025 року податкова перевиконала показники Мінфіну на 36 млрд грн. Загальна сума надходжень склала 315,1 млрд грн (на 12,5% до аналогічного періоду 2024 року).

Кравченко додав, що такий результат досягнутий попри перенесення частини надходжень з 2025 року в попередній період. Зокрема, у 2024 році банківські установи авансово сплатили майже 13 млрд грн податку на прибуток – ці кошти мали б надійти у березні 2025-го.

У березні до загального фонду держбюджету по платежах, що контролюються ДПС, надійшло понад 160 млрд грн, що на 9,6 % більше за план та на 48,7 % більше, ніж у березні 2024 року.

Було зафіксовано перевищення показників за основними платежами: ПДФО – на 11,3 % (27,1 млрд грн), ПДВ – на 23,5 % ( 26,1 млрд грн), податок на прибуток підприємств – на 5,9 % (86 млрд грн), акциз на українські товари – на 5,1 % (10,1 млрд грн).

За словами Кравченка, триває позитивна динаміка збільшення надходжень від акцизу на імпортні товари (на 48,6 % до плану, або на 1,3 млрд грн більше).

«З початку року щомісяця відшкодовуємо значні суми ПДВ. У березні – 13,8 млрд грн. Це на 23,7 % більше, ніж у березні 2024 року. За квартал відшкодовано на 30% більше, ніж у 1 кварталі минулого року», – додав він.

Він зазначив, що також зменшується кількість зупинених податкових накладних, показник становить 0,37% і понад 11 000 підприємств виведені з переліку ризикових з початку року.

Контекст

Раніше Державна податкова служба ініціювала зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних і вже передала свої пропозиції до Міністерства фінансів. За словами Кравченка, йдеться про зменшення кількості блокування податкових накладних, спрощення процедури реєстрації, підвищення ефективності автоматизованого моніторингу, мінімізацію адміністративного тиску. Прогнозується, що зміни скоротять кількість заблокованих накладних.

Пізніше ДПС оновила довідник кодів ризиковості платників податків. Зокрема, запроваджується кілька нових кодів.