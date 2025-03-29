Реформа БЕБ, оцінка держбанків, «правки Лозового» та податки. Forbes Ukraine зібрав тринадцять ключових пунктів з нового меморандуму МВФ

МВФ завершив сьомий перегляд програми розширеного фінансування для України. У меморандумі з фондом зʼявились чотири нові маяки, а також перенесені дедлайни для старих зобовʼязань – призначення голови БЕБ, законопроєкту про «правки Лозового» та аудиту НАБУ. Окрім цього в документі також є згадка про умови підвищення податків, виведення фінпослуг з « тіні » та страхування військових ризиків. Розбір меморандуму МВФ.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) затвердив виділення Україні $400 млн. Оновлений за підсумками сьомого перегляду меморандум про економічну та фінансову політику містить чотири нових структурних маяки та ряд інших зобовʼязань.

Зокрема проведення незалежної оцінки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), розробка плану з оновлення ІТ-стратегії Мінфіну який включає синхронізацію податкової та митної бази.