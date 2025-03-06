Податкова оновлює перелік підстав для віднесення платника до ризикових

Деталі

Коди ризиковості використовують комісії при розгляді питань щодо відповідності платника критеріям ризиковості.

Платники податків отримають більш чітке розуміння, чому вони потрапляють до ризикових та зможуть зорієнтуватися, яку інформацію та копії документів необхідно подати комісії, зазначається у повідомленні Кравченка в Telegram-каналі.

Податкова уточнила коди податкової інформації, які не застосовуються до виробників або надавачів послуг, або ж навпаки використовуються лише для цих категорій платників.

Змінюється період аналізу операцій з ризиковими контрагентами – тепер враховуватимуться лише операції, здійснені не раніше, ніж прийнято рішення про ризиковість контрагента.

Запроваджується кілька нових кодів. Вони стосуватимуться: сумнівних операцій із закупівлі великих обсягів послуг чи робіт без реальних умов для їх виконання; залучення до операцій неплатників ПДВ без необхідних ресурсів для виконання зазначених робіт; експорту товарів невідомого походження в режимі РЕЗ; відсутності платника за податковою адресою, що унеможливлює проведення документальної перевірки.

Контекст

Раніше Державна податкова служба ініціювала зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних і вже передала свої пропозиції до Міністерства фінансів. За словами Кравченка, йдеться про зменшення кількості блокування податкових накладних, спрощення процедури реєстрації, підвищення ефективності автоматизованого моніторингу, мінімізацію адміністративного тиску. Прогнозується, що зміни скоротять кількість заблокованих накладних.