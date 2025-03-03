Податкова ініціює зміни механізму блокування реєстрації накладних. Що пропонується

Державна податкова служба ініціювала зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних і вже передала свої пропозиції до Міністерства фінансів, повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко у Facebook 3 березня. Він прогнозує, що зміни у постанову уряду №1165 скоротять кількість заблокованих накладних.
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Ключові факти
- За словами Кравченка, йдеться про зменшення кількості блокування податкових накладних, спрощення процедури реєстрації, підвищення ефективності автоматизованого моніторингу, мінімізацію адміністративного тиску. Прогнозується, що зміни скоротять кількість заблокованих накладних.
- «Але легше буде працювати тим, хто працює прозоро. Схеми та ухилення від податків не пройдуть!» – додав він.
- За словами Кравченка, в усіх регіонах підприємці вказують на недолікі в роботі СМКОР.
Зміни, що пропонує ДПС:
- Збільшити ліміти для безумовної реєстрації накладних – граничний обсяг постачання зросте до 1 млн грн, а на одного контрагента – до 100 000 грн, змінити умову в частині кількості платників, на яких керівник може займати аналогічну посаду (зараз 3, планується 5). Операції з невеликими сумами (до 10 000 грн) планується реєструвати без затримок, цей ліміт нині становить 5000 грн. Ліміт загального обсягу таких операцій в поточному місяці буде збільшено до 3 млн грн (наразі 500 000 грн).
- Спростити перевірки податкових накладних для підприємців, які працюють у зонах із потенційною загрозою бойових дій, але де наразі немає активних боїв. Планується і швидша обробка накладних з експортними операціями, якщо їхні коди збігаються з кодами в таблиці даних платника податків і він не вважається ризиковим.
- Зменшити бюрократію і після виключення платників з переліку ризикових – накладні підлягатимуть автоматичній реєстрації, якщо компанія має позитивну податкову історію та виконуються інші визначені умови.
- Удосконалити механізм автоматичного врахування таблиць даних платника – зниження потреби подавати документи для врахування таблиці.
- Змінити окремі показники позитивної податкової історії, щоб більше підприємств змогти скористатися ними. Зокрема ліміти обсягу операцій хочуть збільшити з 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента зі 100 000 до 500 000, змінено умову в частині кількості платників на яких керівник може займати аналогічну посаду (зараз 3, планується 5).
- Змінити критерій ризиковості операцій щодо розрахунків коригування податкових зобов’язань при поверненні товару від неплатника ПДВ, а саме не вважатиметься ризиком подання такого розрахунку коригування протягом 90 днів (наразі становить 30). Це зменшить ймовірність блокування розрахунку коригування при поверненні товару від неплатника.
Контекст
Податкова накладна – це електронний документ, який подають платники ПДВ. Реєстрація податкової накладної у базі ДПС є обов’язковою умовою отримання податкового кредиту – суми, на яку платник ПДВ має можливість зменшити податкове навантаження. Для бізнесу блокування означає втрату часу та грошей.
У жовтні 2022 року Кабмін прийняв постанову №1154 та запровадив більш ретельну перевірку податкових накладних. Нові правила призвели до блокування понад 1 млн податкових накладних. Бізнес скаржився, що під блокування потрапляє не тільки схемний, а й білий бізнес.
У лютому 2025-го майже вдвічі – до 0,39% – знизився показник заблокованих накладних, з початку року 9300 субʼєктів підприємництва виведені з ризикових, повідомила ДПС.
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