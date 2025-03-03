Податкова ініціює зміни механізму блокування реєстрації накладних. Що пропонується

Державна податкова служба ініціювала зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних і вже передала свої пропозиції до Міністерства фінансів, повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко у Facebook 3 березня. Він прогнозує, що зміни у постанову уряду №1165 скоротять кількість заблокованих накладних.

Ключові факти

За словами Кравченка, йдеться про зменшення кількості блокування податкових накладних, спрощення процедури реєстрації, підвищення ефективності автоматизованого моніторингу, мінімізацію адміністративного тиску. Прогнозується, що зміни скоротять кількість заблокованих накладних.

«Але легше буде працювати тим, хто працює прозоро. Схеми та ухилення від податків не пройдуть!» – додав він.

За словами Кравченка, в усіх регіонах підприємці вказують на недолікі в роботі СМКОР.

Зміни, що пропонує ДПС:

Збільшити ліміти для безумовної реєстрації накладних – граничний обсяг постачання зросте до 1 млн грн, а на одного контрагента – до 100 000 грн, змінити умову в частині кількості платників, на яких керівник може займати аналогічну посаду (зараз 3, планується 5). Операції з невеликими сумами (до 10 000 грн) планується реєструвати без затримок, цей ліміт нині становить 5000 грн. Ліміт загального обсягу таких операцій в поточному місяці буде збільшено до 3 млн грн (наразі 500 000 грн). Спростити перевірки податкових накладних для підприємців, які працюють у зонах із потенційною загрозою бойових дій, але де наразі немає активних боїв. Планується і швидша обробка накладних з експортними операціями, якщо їхні коди збігаються з кодами в таблиці даних платника податків і він не вважається ризиковим. Зменшити бюрократію і після виключення платників з переліку ризикових – накладні підлягатимуть автоматичній реєстрації, якщо компанія має позитивну податкову історію та виконуються інші визначені умови. Удосконалити механізм автоматичного врахування таблиць даних платника – зниження потреби подавати документи для врахування таблиці. Змінити окремі показники позитивної податкової історії, щоб більше підприємств змогти скористатися ними. Зокрема ліміти обсягу операцій хочуть збільшити з 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента зі 100 000 до 500 000, змінено умову в частині кількості платників на яких керівник може займати аналогічну посаду (зараз 3, планується 5). Змінити критерій ризиковості операцій щодо розрахунків коригування податкових зобов’язань при поверненні товару від неплатника ПДВ, а саме не вважатиметься ризиком подання такого розрахунку коригування протягом 90 днів (наразі становить 30). Це зменшить ймовірність блокування розрахунку коригування при поверненні товару від неплатника.

Контекст

Податкова накладна – це електронний документ, який подають платники ПДВ. Реєстрація податкової накладної у базі ДПС є обов’язковою умовою отримання податкового кредиту – суми, на яку платник ПДВ має можливість зменшити податкове навантаження. Для бізнесу блокування означає втрату часу та грошей.

У жовтні 2022 року Кабмін прийняв постанову №1154 та запровадив більш ретельну перевірку податкових накладних. Нові правила призвели до блокування понад 1 млн податкових накладних. Бізнес скаржився, що під блокування потрапляє не тільки схемний, а й білий бізнес.

У лютому 2025-го майже вдвічі – до 0,39% – знизився показник заблокованих накладних, з початку року 9300 субʼєктів підприємництва виведені з ризикових, повідомила ДПС.