«Дроблення бізнесу». Податкова заявила про ухилення від ПДВ на 286 млн грн двох мереж електроніки

Державна податкова служба заявила про викриття схеми «дроблення бізнесу» у двох відомих мережах електроніки. Це призвело до ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн, повідомив голова ДПС Руслан Кравченко у дописі на Facebook 25 березня. Матеріали про всі порушення вже передані до Бюро економічної безпеки. За інформацією ЕП , йдеться про мережі «Ябко» та Yabluka.

Деталі

Дві торгові мережі з продажу техніки бренду «Apple» мають понад 160 магазинів по країні. Під час перевірок співробітники податкової служби виявили в них масові факти продажів без застосування РРО/ПРРО, а також відсутність обліку товарів та документів про походження техніки, йдеться у повідомленні.

Кравченко наголосив, що за вихідні під час майже 150 контрольних закупівель, зокрема і в цих мережах, податківці виявили 22 випадки видачі нефіскальних розрахункових документів.

Хронометраж виторгів показав, що постійна присутність податківців стимулювала ріст виторгів у магазинах в рази, зазначив голова ДПС.

За результатами понад 400 таких перевірок платники податків оштрафовані на суму більш ніж 85 млн грн.

Кравченко повідомив, що ДПС передала правоохоронцям факти штучного поділу продажів цими мережами: юрособи залучали до 300 пов’язаних ФОПів на спрощеній системі. «Нами вже ідентифіковано 170 підприємців, залучених до цих маніпуляцій. Їхній загальний обсяг доходів – 1,72 млрд грн», – зазначив голова податкової служби.

За словами Кравченка, завдяки перевіркам наразі ці мережі припинили діяльність через платників єдиного податку та працюють у формі товариств з обмеженою відповідальністю, що перебувають на загальній системі оподаткування та є платниками ПДВ. Їхні виторги зросли у понад 10 разів, зазначив він.

Контекст

У вересні минулого року, за день до офіційного старту продажів нових iPhone 16 в Україні, CEO мережі магазинів Comfy Ігор Хижняк написав у себе в Facebook пост про «сіру» техніку в магазинах конкурентів. Що за цим стоїть та як відреагували в БЕБ і податковій, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

У листопаді 2024 року НБУ надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого «дроблення бізнесу». Зазначається, що застосування таких механізмів може свідчити про розроблення та використання схем з метою ухилення від сплати податків, що полягають у штучному розподілі ведення бізнесу юридичної особи через залучення ФОП.