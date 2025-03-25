«Дроблення бізнесу». Податкова заявила про ухилення від ПДВ на 286 млн грн двох мереж електроніки

Державна податкова служба заявила про викриття схеми «дроблення бізнесу» у двох відомих мережах електроніки. Це призвело до ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн, повідомив голова ДПС Руслан Кравченко у дописі на Facebook 25 березня. Матеріали про всі порушення вже передані до Бюро економічної безпеки. За інформацією ЕП, йдеться про мережі «Ябко» та Yabluka.
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Деталі
- Дві торгові мережі з продажу техніки бренду «Apple» мають понад 160 магазинів по країні. Під час перевірок співробітники податкової служби виявили в них масові факти продажів без застосування РРО/ПРРО, а також відсутність обліку товарів та документів про походження техніки, йдеться у повідомленні.
- Кравченко наголосив, що за вихідні під час майже 150 контрольних закупівель, зокрема і в цих мережах, податківці виявили 22 випадки видачі нефіскальних розрахункових документів.
- Хронометраж виторгів показав, що постійна присутність податківців стимулювала ріст виторгів у магазинах в рази, зазначив голова ДПС.
- За результатами понад 400 таких перевірок платники податків оштрафовані на суму більш ніж 85 млн грн.
- Кравченко повідомив, що ДПС передала правоохоронцям факти штучного поділу продажів цими мережами: юрособи залучали до 300 пов’язаних ФОПів на спрощеній системі. «Нами вже ідентифіковано 170 підприємців, залучених до цих маніпуляцій. Їхній загальний обсяг доходів – 1,72 млрд грн», – зазначив голова податкової служби.
- За словами Кравченка, завдяки перевіркам наразі ці мережі припинили діяльність через платників єдиного податку та працюють у формі товариств з обмеженою відповідальністю, що перебувають на загальній системі оподаткування та є платниками ПДВ. Їхні виторги зросли у понад 10 разів, зазначив він.
Контекст
У вересні минулого року, за день до офіційного старту продажів нових iPhone 16 в Україні, CEO мережі магазинів Comfy Ігор Хижняк написав у себе в Facebook пост про «сіру» техніку в магазинах конкурентів. Що за цим стоїть та як відреагували в БЕБ і податковій, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
У листопаді 2024 року НБУ надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого «дроблення бізнесу». Зазначається, що застосування таких механізмів може свідчити про розроблення та використання схем з метою ухилення від сплати податків, що полягають у штучному розподілі ведення бізнесу юридичної особи через залучення ФОП.
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