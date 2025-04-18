Польська InPost купила британського оператора логістики Yodel

Найбільша логістична компанія Польщі InPost купує одного з найбільших операторів логістики та доставки Yodel Delivery Network у Великій Британії, пише Forbes Польща . В результаті InPost стає третім за обсягами незалежним логістичним гравцем у Сполученому Королівстві.

Деталі

У ніч із 16 на 17 квітня InPost оголосив про придбання 95,5% акцій компанії Judge Logistics Ltd – материнської структури Yodel Delivery Network. Решта 4,5% залишаються у PayPoint .

. Угоду уклали через конвертацію наявного боргу в акціонерний капітал. InPost перетворив наданий раніше JLL кредит у розмірі €123,3 млн на облігації, які обміняв на частку в компанії.

на облігації, які обміняв на частку в компанії. InPost та Yodel почали співпрацю ще у жовтні 2024 року. Тоді британська компанія почала доставляти посилки з поштоматів InPost безпосередньо до дверей клієнтів. InPost також пропонуватиме унікальну послугу доставки за схемою D+1 (наступного дня після відправлення) у B2C-сегменті, що досі не було доступно у Великій Британії.

Після придбання InPost став третім за обсягами незалежним логістичним гравцем у Великій Британії – після Royal Mail і Evri.

Компанія прогнозує зростання обсягу доставок до близько 300 млн посилок на рік, миттєве розширення бази продавців до 700 інтернет-магазинів та 8% частки на британському ринку e-commerce.

Поглинання Yodel – це наступний етап після успішного придбання компанії Menzies Distribution у жовтні 2024 року, що дозволило InPost отримати контроль над логістикою у Великій Британії.

«Ще три роки тому нас не сприймали на цьому ринку: наша частка була нижчою за 1%. Ми навіть не входили до жодного логістичного рейтингу у Великій Британії. Сьогодні ми маємо 8% частки та є третім гравцем у категорії e-commerce», – зазначив CEO InPost Рафал Бжоска.

Контекст

InPost – польська логістична компанія, заснована 2006 року. Вперше поштомати InPost з’явилися в Польщі у 2009-му. Сьогодні компанія працює у девʼяти країнах Європи, має понад 100 000 B2C-клієнтів і понад мільярд доставлених посилок на рік.

На сьогодні InPost встановив у Європі понад 11 500 нових поштоматів, збільшивши їхню кількість на рекордні 32% у порівнянні з 2023 роком. Загальна мережа пунктів видачі перевищила 82 000 точок у дев’яти країнах.

У 2024 році InPost доставив 93,2 млн посилок у Великій Британії – удвічі більше, ніж у 2023-му. Виторг у регіоні зріс на 164% і перевищив €279,8 млн. На кінець року компанія мала 18 000 точок видачі, зокрема 10 000 поштоматів – це найбільша мережа на ринку.

Також InPost декларує екологічну ціль – досягти вуглецевої нейтральності (Net Zero) до 2040 року.

У 2024 році через понад 7000 поштоматів InPost «Нова пошта» запустила нову послугу доставки та відправки посилок у Великій Британії, яка охоплює всю країну, зокрема Вельс, Шотландію та Північну Ірландію.