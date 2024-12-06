«Нова пошта» запустила доставку через поштомати InPost у Великій Британії

Найбільша поштово-логістична компанія України «Нова пошта» запустила нову послугу доставки та відправки посилок через понад 7000 поштоматів InPost у Великій Британії, яка охоплює всю країну, зокрема Вельс, Шотландію та Північну Ірландію. Про це повідомила пресслужба компанії 6 грудня.

Деталі

Послуга дає змогу клієнтам легко отримувати і відправляти посилки, що важать до 15 кг і мають розміри до 41×38×64 см. Для цього потрібно створити відправлення на сайті чи у мобільному застосунку, оплатити доставку, отримати QR-код, сканувати його на поштоматі й покласти посилку в комірку.

Строк зберігання посилки в поштоматі – дві доби, після чого вона переміщається до сортувального депо в Лондоні. Сервіс також надає онлайн-інструменти для пошуку поштоматів.

Контекст

«Нова пошта» в Європі має понад 35 000 точок сервісу для відправки та отримання посилок, з яких 90 – це власні відділення Nova Post. За перший рік роботи компанія доставила 1,3 млн посилок (дані на грудень 2023 року).

У 2023 році «Нова пошта» збільшила кількість доставок на 30%, доставивши загалом 412 млн посилок. Мережа відділень і поштоматів в Україні за рік зросла на 20%, до 27 050 одиниць.

У травні 2024 року компанія відкрила два відділення Nova Post у Великій Британії, що стала 13-ю країною в Європі, де працює «Нова пошта».

За січень–вересень 2024 року доходи компанії склали 30,81 млрд грн, що на 19,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року, проте чистий прибуток зменшився на 49%, до 1,65 млрд грн.