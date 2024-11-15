Полтавський забудовник Сірик загинув у ДТП

Власник будівельної компанії Novos Development, депутат Полтавської обласної ради декількох скликань Ігор Сірик помер, повідомляє пресслужба облради. За даними видання «Полтавщина», 55-річний Сірик загинув в результаті ДТП, яка сталася у Тунісі.
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Ключові факти
- За даними полтавських ЗМІ, 55-річний Сірик загинув в результаті ДТП, яка сталася у Тунісі. Бізнесмен від отриманих травм помер у лікарні.
- Сірик був обраний депутатом Полтавської обласної ради трьох скликань: п’ятого (2006-2010 роки), шостого (2010-2015 роки) та сьомого (2015-2020 роки).
- Протягом останнього скликання він очолював постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку.
- Керівництво, депутатський корпус та виконавчий апарат Полтавської обласної ради висловили співчуття родині, друзям та близьким Сірика.
Контекст
Ігор Сірик народився 24 березня 1969 року в Полтаві. Сірик був головою наглядової ради та власником девелопера Novos Development Group. Компанія будує житлові комплекси у Полтаві.
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