Полтавський забудовник Сірик загинув у ДТП

Власник будівельної компанії Novos Development, депутат Полтавської обласної ради декількох скликань Ігор Сірик помер, повідомляє пресслужба облради. За даними видання « Полтавщина », 55-річний Сірик загинув в результаті ДТП, яка сталася у Тунісі.

Ключові факти

За даними полтавських ЗМІ, 55-річний Сірик загинув в результаті ДТП, яка сталася у Тунісі. Бізнесмен від отриманих травм помер у лікарні.

Сірик був обраний депутатом Полтавської обласної ради трьох скликань: п’ятого (2006-2010 роки), шостого (2010-2015 роки) та сьомого (2015-2020 роки).

Протягом останнього скликання він очолював постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку.

Керівництво, депутатський корпус та виконавчий апарат Полтавської обласної ради висловили співчуття родині, друзям та близьким Сірика.

Контекст

Ігор Сірик народився 24 березня 1969 року в Полтаві. Сірик був головою наглядової ради та власником девелопера Novos Development Group. Компанія будує житлові комплекси у Полтаві.