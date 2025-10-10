Підписка від 49 грн
Помер Борис Фуксман – співзасновник телеканалу «1+1»

Юрій Тарасовський
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

У Німеччині помер бізнесмен українського походження, співзасновник телеканалу «1+1» Борис Фуксман. Йому було 78 років. Про смерть повідомив в Instagram його двоюрідний брат і бізнес-партнер, продюсер Олександр Роднянський.

  • «Не тільки війни, а й хвороби беруть своє. Щойно пішов мій брат… Він був успішним німецьким підприємцем, який прожив у Європі більше пів століття. Брат завжди підтримував мене і мої шалені проєкти, головним із яких було створення українського телеканалу «1+1»», — написав Олександр Роднянський в Instagram.

Контекст

Борис Фуксман народився в Україні, у 1970 році закінчив Київський торгово-економічний інститут, після чого працював асистентом оператора на Київській кіностудії документальних фільмів.

У 1974 році емігрував до Німеччини, де розпочав бізнесову діяльність і згодом став успішним інвестором.

У 1995 році разом із Роднянським він заснував телеканал «1+1». У 2005–2008 роках обидва партнери продали свої частки компанії CME, а згодом контроль над каналом перейшов до Ігоря Коломойського.

Фуксман і Роднянський були співвласниками мережі кінотеатрів «Сінема-Сіті» та готелю Hilton Kyiv. Фуксман також обіймав посаду почесного президента Єврейської конфедерації України.

