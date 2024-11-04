Помер композитор і продюсер Квінсі Джонс, який отримав 28 нагород «Греммі»

Американський композитор і продюсер Квінсі Джонс помер 3 листопада у віці 92 років, пише Variety 4 листопада.
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Деталі
- Квінсі Джонс був продюсером найбільш продаваного музичного альбому в історії, Thriller Майкла Джексона. За 70 років карʼєри Джонс співпрацював із Френком Сінатрою, Реєм Чарльзом, Діною Вашингтон, Аретою Франклін, виступав із Дюком Еллінгтоном.
- Він входив до списку людей, які отримали музичну премію «Греммі», кінопремію «Оскар», телепремію «Еммі» і театральну нагороду «Тоні».
- Журналу Rolling Stone він розповідав, що першим почав використовувати бас-гітари Fender, що стали основою для звучання рок-музики, і синтезатор.
- У 1964 році Джонс став першим афроамериканцем, який написав партитуру до великого голлівудського фільму. За свою карʼєру він сім разів номінувався на премію за найкращу музику і пісню. Нагороду йому вручили за видатний індивідуальний внесок у справу гуманізму.
- Джонс отримав шість з 28 нагород «Греммі» за альбом 1990 року «Back on the Block» і був тричі визнаний продюсером року.
- Аудіоверсія його мемуарів окремо отримала премію «Греммі». Він включений до Зали слави рок-н-ролу і нагороджений Національною медаллю США в галузі мистецтв. У нього залишилися шість дочок і син.
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