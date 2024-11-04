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Помер композитор і продюсер Квінсі Джонс, який отримав 28 нагород «Греммі»

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Квінсі Джонс /Getty Images

Квінсі Джонс Фото Getty Images

Американський композитор і продюсер Квінсі Джонс помер 3 листопада у віці 92 років, пише Variety 4 листопада.

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Деталі

  • Квінсі Джонс був продюсером найбільш продаваного музичного альбому в історії, Thriller Майкла Джексона. За 70 років карʼєри Джонс співпрацював із Френком Сінатрою, Реєм Чарльзом, Діною Вашингтон, Аретою Франклін, виступав із Дюком Еллінгтоном.
  • Він входив до списку людей, які отримали музичну премію «Греммі», кінопремію «Оскар», телепремію «Еммі» і театральну нагороду «Тоні».
  • Журналу Rolling Stone він розповідав, що першим почав використовувати бас-гітари Fender, що стали основою для звучання рок-музики, і синтезатор.
  • У 1964 році Джонс став першим афроамериканцем, який написав партитуру до великого голлівудського фільму. За свою карʼєру він сім разів номінувався на премію за найкращу музику і пісню. Нагороду йому вручили за видатний індивідуальний внесок у справу гуманізму. 
  • Джонс отримав шість з 28 нагород «Греммі» за альбом 1990 року «Back on the Block» і був тричі визнаний продюсером року.
  • Аудіоверсія його мемуарів окремо отримала премію «Греммі». Він включений до Зали слави рок-н-ролу і нагороджений Національною медаллю США в галузі мистецтв. У нього залишилися шість дочок і син.
Помер композитор і продюсер Квінсі Джонс, який отримав 28 нагород «Греммі» /Фото 1

Квінсі Джонс виходить на сцену під час 53-го джазового фестивалю в Монтре 30 червня 2019 року. Фото: Getty Images

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