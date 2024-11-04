Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Умер композитор и продюсер Квинси Джонс, получивший 28 наград «Грэмми»

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Квинси Джонс /Getty Images

Квинси Джонс Фото Getty Images

Американский композитор и продюсер Квинси Джонс скончался 3 ноября в возрасте 92 лет, пишет Variety 4 ноября.

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Замовляйте та отримуйте два журнали за ціною одного! 

Подробности

  • Квинси Джонс был продюсером самого продаваемого музыкального альбома в истории, Thriller Майкла Джексона. За 70 лет карьеры Джонс сотрудничал с Фрэнком Синатрой, Рэем Чарльзом, Диной Вашингтон, Аретой Франклин, выступал с Дюком Эллингтоном.
  • Он входил в список людей, получивших музыкальную премию «Грэмми», кинопремию «Оскар», телепремию «Эмми» и театральную награду «Тони».
  • Журналу Rolling Stone он рассказывал, что первым начал использовать ставшие основой для звучания рок-музыки бас-гитары Fender и синтезатор.
  • В 1964 году Джонс стал первым афроамериканцем, написавшим партитуру к большому голливудскому фильму. За свою карьеру он семь раз номинировался на премию за лучшую музыку и песню. Награду ему вручили за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма.
  • Джонс получил шесть из 28 наград Грэмми за альбом 1990 года Back on the Block и был трижды признан продюсером года.
  • Аудиоверсия его мемуаров отдельно получила премию «Грэмми». Он включен в Зал славы рок-н-ролла и награжден Национальной медалью США в области искусств. У него остались шесть дочерей и сын.
Умер композитор и продюсер Квинси Джонс, получивший 28 наград «Грэмми» /Фото 1

Квинси Джонс выходит на сцену во время 53-го джазового фестиваля в Монтре 30 июня 2019 года. Фото: Getty Images

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине