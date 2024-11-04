Умер композитор и продюсер Квинси Джонс, получивший 28 наград «Грэмми»

Американский композитор и продюсер Квинси Джонс скончался 3 ноября в возрасте 92 лет, пишет Variety 4 ноября.
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Подробности
- Квинси Джонс был продюсером самого продаваемого музыкального альбома в истории, Thriller Майкла Джексона. За 70 лет карьеры Джонс сотрудничал с Фрэнком Синатрой, Рэем Чарльзом, Диной Вашингтон, Аретой Франклин, выступал с Дюком Эллингтоном.
- Он входил в список людей, получивших музыкальную премию «Грэмми», кинопремию «Оскар», телепремию «Эмми» и театральную награду «Тони».
- Журналу Rolling Stone он рассказывал, что первым начал использовать ставшие основой для звучания рок-музыки бас-гитары Fender и синтезатор.
- В 1964 году Джонс стал первым афроамериканцем, написавшим партитуру к большому голливудскому фильму. За свою карьеру он семь раз номинировался на премию за лучшую музыку и песню. Награду ему вручили за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма.
- Джонс получил шесть из 28 наград Грэмми за альбом 1990 года Back on the Block и был трижды признан продюсером года.
- Аудиоверсия его мемуаров отдельно получила премию «Грэмми». Он включен в Зал славы рок-н-ролла и награжден Национальной медалью США в области искусств. У него остались шесть дочерей и сын.
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