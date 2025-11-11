У віці 51 року пішов з життя видавець, співзасновник видавництва «Саміт-Книга» Ігор Степурін. Про це пише Читомо з посиланням на повідомлення його брата Івана Степуріна.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «Раптово помер мій єдиний улюблений брат Ігор Степурін. Спочивай в мирі, братику!» – написав Іван Степурін.
- Прощання з Ігорем Степуріним відбудеться 12 листопада 2025 року о 12:00 у ритуальному залі Національний науковий центр радіаційної медицини, гематології та онкології за адресою проспект Берестейський 119/121 (корпус 5).
Контекст
Ігор Степурін – співзасновник видавництва «Саміт-Книга», колишній виконавчий директор Української видавничої асоціації, волонтер. Був виконавчим директором і головою ревізійної комісії Української видавничої асоціації. Степурін очолював благодійний фонд «Бібліотечна країна». Також він заснував книжковий клуб Верховної Ради.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.