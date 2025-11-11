Підписка від 49 грн
Помер видавець Ігор Степурін

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Ігор Степурін. Фото: Олексій Самсонов

Ігор Степурін. Фото: Олексій Самсонов

У віці 51 року пішов з життя видавець, співзасновник видавництва «Саміт-Книга» Ігор Степурін. Про це пише Читомо з посиланням на повідомлення його брата Івана Степуріна.

  • «Раптово помер мій єдиний улюблений брат Ігор Степурін. Спочивай в мирі, братику!» – написав Іван Степурін.
  • Прощання з Ігорем Степуріним відбудеться 12 листопада 2025 року о 12:00 у ритуальному залі Національний науковий центр радіаційної медицини, гематології та онкології за адресою проспект Берестейський 119/121 (корпус 5).

Контекст

Ігор Степурін – співзасновник видавництва «Саміт-Книга», колишній виконавчий директор Української видавничої асоціації, волонтер. Був виконавчим директором і головою ревізійної комісії Української видавничої асоціації. Степурін очолював благодійний фонд «Бібліотечна країна». Також він заснував книжковий клуб Верховної Ради.

