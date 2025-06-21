Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила про звільнення понад 600 працівників «Голосу Америки». Про це пише The New York Times 20 червня.

Деталі

Скорочення зменшить штат організації до менш ніж 200 осіб, що становить приблизно одну сьому від кількості співробітників на початок 2025 року.

Журналісти та технічний персонал «Голосу Америки» перебуватимуть у оплачуваній відпустці до 1 вересня, після чого їх звільнять.

Видання зазначає, що минулого тижня адміністрація Трампа викликала деяких працівників перської служби через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном, але щонайменше двоє з них уже отримали повідомлення про звільнення.

За даними NYT, нині «Голос Америки» транслює новини лише чотирма мовами та веде радіомовлення лише в Афганістані. Це значне скорочення порівняно з лютим, коли організація мала 1300 працівників, вела мовлення 49 мовами та охоплювала аудиторію понад 360 млн людей у світі.

Контекст

15 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію семи федеральних агентств, зокрема Агентства США з глобальних медіа (USAGM), яке підтримує «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода». Внаслідок цього медіаорганізації припинили роботу. Гендиректор «Радіо Свобода» Стівен Капус назвав розірвання грантової угоди «значною підтримкою для противників США».

Для фінансового року 2025 USAGM запросило $950 млн на підтримку своїх ініціатив, включно з «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода», «Голос Америки», Radio Free Asia, Radio Marti (Куба), Middle East Broadcasting Networks (MBN) та Open Technology Fund.