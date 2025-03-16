«Подарунок ворогам Америки». «Радіо Свобода» і «Голос Америки» призупинили роботу після указа Трампа

Президент США Дональд Трамп 15 березня підписав указ про скорочення семи федеральних агентств, зокрема Агентства США з глобальних медіа (USAGM), яке курує «Радіо Вільна Європа»/»Радіо Свобода». Медіаорганізації призупинили роботу. Гендиректор «Радіо Свобода» Стівен Капус назвав скасування угоди про надання гранту «величезним подарунком ворогам Америки».
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Деталі
- Згідно з указом, керівники цих установ мають подати до бюджетного управління адміністрації президента звіт, у якому підтвердять «повне виконання вимог указу» та пояснять, які функції їхніх відомств є необхідними за законом і в якому обсязі.
- Підписаний Трампом документ також стосується агентств, що займаються питаннями безпритульності, трудових спорів і розвитку місцевих громад.
- «Без нас майже 50 мільйонів людей у закритих суспільствах, які щотижня залежать від нас за точними новинами та інформацією, не матимуть доступу до правди про Америку та світ», – наголосив Стівен Капус.
- Лист про припинення гранту був підписаний Карі Лейк – президент США номінував її на посаду голови «Голосу Америки», хоча її кандидатуру ще має схвалити Консультативна рада з міжнародного мовлення.
- «Голос Америки» і «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» призупинили роботу. Співробітники отримали повідомлення про те, що відправлені в адміністративну оплачувану відпустку до подальших розпоряджень.
- Директор «Голосу Америки» Майкл Абрамовіц повідомив, що листи з повідомленням про адміністративну відпустку отримали близько 1300 співробітників. «Уперше за 83 роки легендарний «Голос Америки» замовк», – написав він.
- Білий дім висунув низку претензій до «Голосу Америки», використавши цитати різних медіа, які звинувачують мовник в порушенні журналістських стандартів і постійному уникненню відповідальності.
- Адміністрація Трампа заявила, що кілька репортерів «Голосу Америки» публікували коментарі проти Трампа у своїх професійних акаунтах у соцмережі Х, попри політику неупередженості соціальних медіа.
- Своїм указом Трамп, «схоже, перевіряє межі своїх повноважень», оскільки за рішенням конгресу Агентство США з глобальних медіа вважається незалежним агентством, зазначає NYT.
Контекст
Напередодні повідомлялося, що журналістів «Голосу Америки» відсторонили від роботи, що означає фактичну зупинку мовника.
USAGM – незалежне урядове агентство США, що транслює новини та інформацію 50 мовами для приблизно 361 мільйона людей у світі.
На 2025 фінансовий рік USAGM запросило $950 млн для фінансування своїх операцій, зокрема для Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, Голосу Америки, Radio Free Asia, Radio Marti (Куба), Middle East Broadcasting Networks (MBN) та Open Technology Fund.
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