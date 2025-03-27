Porsche і Mercedes можуть втратити загалом €3,4 млрд через мита Трампа – Bloomberg

Porsche AG та Mercedes-Benz Group AG найбільше постраждають від нових торговельних заходів президента США Дональда Трампа, які можуть коштувати їм загалом €3,4 млрд через додаткові мита на імпорт автомобілів. Про це пише Bloomberg 27 березня.
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Деталі
- З квітня США запровадять 25%-ві тарифи, які, за оцінками Bloomberg Intelligence, можуть скоротити близько чверті операційного прибутку Porsche та Mercedes, прогнозованого на 2026 рік. Щоб компенсувати збитки, виробникам доведеться підвищувати ціни або переносити більше виробництва до США.
- Ці мита загрожують підірвати залежність європейської автоіндустрії від експорту на прибутковий американський ринок, говорять експерти. Найбільше ризикують німецькі автовиробники, які постачають до США більше машин, ніж до будь-якої іншої країни, зокрема моделі з високою маржею, як-от Porsche 911 та Mercedes S-Class.
- Акції Porsche і Mercedes у Франкфурті впали до 5,7%, BMW – на 4,9%, Volkswagen (власник Audi та Lamborghini) – до 4,3%, а Aston Martin у Лондоні втратив 8,9%.
- Німецький автолобі VDA назвав дії Трампа «фатальним сигналом для вільної торгівлі» й закликав Брюссель домовитися з Вашингтоном. Окрім великих автовиробників, мита вдарять по постачальниках комплектуючих, таких як Robert Bosch GmbH та Continental AG.
- Porsche, яка страждає від падіння продажів у Китаї, особливо вразлива, говорять аналітики: США нещодавно обійшли Китай як її головний ринок, але компанія повністю залежить від імпорту, не маючи там заводів.
- Ринкова вартість Porsche впала до €44 млрд – менш ніж половина від піку в травні 2023 року після одного з найбільших IPO в Європі.
Контекст
26 березня ввечері президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на імпорт автомобілів із 2 квітня. Виступаючи в Овальному кабінеті, він назвав це «початком Дня визволення Америки» і уточнив: «Автомобілі, зроблені в США, тарифів не матимуть».
Трамп пояснив, що мита мають спонукати автовиробників інвестувати в американське виробництво, а не в заводи в Канаді чи Мексиці. Від січня, коли він повернувся до Білого дому, тарифи й погрози їх запровадження створюють нестабільність для бізнесу та турбують глобальні ринки.
Cox Automotive підрахував, що нові мита можуть збільшити ціни на авто, зібрані в США, на $3000, а на виготовлені в Канаді чи Мексиці – на $6000. Аналітики передбачають скорочення виробництва на автозаводах США на 30%.
Німецькі автовиробники мають заводи в США, але торгова війна може погіршити становище галузі, яка вже страждає від високих витрат і низького попиту. Індекс MSCI ACWI Automobiles втратив $364 млрд цього року, а європейські компанії – €43 млрд капіталізації з лютого. Водночас акції автосектору в Європі коштують 7,3 рази прогнозованого прибутку – на 50% дешевше за ринок.
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