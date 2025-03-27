Porsche і Mercedes можуть втратити загалом €3,4 млрд через мита Трампа – Bloomberg

Porsche AG та Mercedes-Benz Group AG найбільше постраждають від нових торговельних заходів президента США Дональда Трампа, які можуть коштувати їм загалом €3,4 млрд через додаткові мита на імпорт автомобілів. Про це пише Bloomberg 27 березня.

Деталі

З квітня США запровадять 25%-ві тарифи, які, за оцінками Bloomberg Intelligence, можуть скоротити близько чверті операційного прибутку Porsche та Mercedes, прогнозованого на 2026 рік. Щоб компенсувати збитки, виробникам доведеться підвищувати ціни або переносити більше виробництва до США.

Ці мита загрожують підірвати залежність європейської автоіндустрії від експорту на прибутковий американський ринок, говорять експерти. Найбільше ризикують німецькі автовиробники, які постачають до США більше машин, ніж до будь-якої іншої країни, зокрема моделі з високою маржею, як-от Porsche 911 та Mercedes S-Class.

Акції Porsche і Mercedes у Франкфурті впали до 5,7%, BMW – на 4,9%, Volkswagen (власник Audi та Lamborghini) – до 4,3%, а Aston Martin у Лондоні втратив 8,9%.

Німецький автолобі VDA назвав дії Трампа «фатальним сигналом для вільної торгівлі» й закликав Брюссель домовитися з Вашингтоном. Окрім великих автовиробників, мита вдарять по постачальниках комплектуючих, таких як Robert Bosch GmbH та Continental AG.

Porsche, яка страждає від падіння продажів у Китаї, особливо вразлива, говорять аналітики: США нещодавно обійшли Китай як її головний ринок, але компанія повністю залежить від імпорту, не маючи там заводів.

Ринкова вартість Porsche впала до €44 млрд – менш ніж половина від піку в травні 2023 року після одного з найбільших IPO в Європі.

Контекст

26 березня ввечері президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на імпорт автомобілів із 2 квітня. Виступаючи в Овальному кабінеті, він назвав це «початком Дня визволення Америки» і уточнив: «Автомобілі, зроблені в США, тарифів не матимуть».

Трамп пояснив, що мита мають спонукати автовиробників інвестувати в американське виробництво, а не в заводи в Канаді чи Мексиці. Від січня, коли він повернувся до Білого дому, тарифи й погрози їх запровадження створюють нестабільність для бізнесу та турбують глобальні ринки.

Cox Automotive підрахував, що нові мита можуть збільшити ціни на авто, зібрані в США, на $3000, а на виготовлені в Канаді чи Мексиці – на $6000. Аналітики передбачають скорочення виробництва на автозаводах США на 30%.

Німецькі автовиробники мають заводи в США, але торгова війна може погіршити становище галузі, яка вже страждає від високих витрат і низького попиту. Індекс MSCI ACWI Automobiles втратив $364 млрд цього року, а європейські компанії – €43 млрд капіталізації з лютого. Водночас акції автосектору в Європі коштують 7,3 рази прогнозованого прибутку – на 50% дешевше за ринок.