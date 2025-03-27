Європейські фондові ринки падають через мита Трампа на автомобілі

Основні європейські фондові індекси знизилися в четвер 27 березня, причому як STOXX 50, так і STOXX 600 знизилися майже на 1% під тиском автомобільного сектору. Про це пише Trading Economics .

Деталі

Серед національних індексів британський FTSE 100 втратив 0,6%, німецький DAX знизився на 0,8%, а французький CAC 40 просів на 0,5%. Іспанський IBEX 35 та італійський FTSE MIB зменшилися на 0,4% від рівня відкриття торгів.

Основною причиною падіння стала заява президента США Дональда Трампа про запровадження 25% мит на імпорт усіх автомобілів, вироблених за межами країни, що набуде чинності 2 квітня, говорять експерти.

Це рішення вплине на американських автовиробників, чия продукція збирається за кордоном. На цій новині акції європейських автогігантів різко подешевшали: Aston Martin втратив 5,6%, Mercedes-Benz – 4,7%, привілейовані акції Porsche AG – 4,6%, BMW – 4%, Stellantis – 3,6%, Volkswagen – 3%, Renault і Daimler Truck – по 1,4%. Котирування Volvo Cars обвалилося на 6,7%, сягнувши історичного мінімуму, за даними Trading Economics.

Акції технологічних компаній та виробників мікросхем також були під тиском, а саме: ASML Holding (-1,2%), STMicroelectronics (-2,2%), Infineon (-2,8%) та Dassault System (-3,8%) просіли.

Контекст

Увечері 26 березня президент США Дональд Трамп заявив про запровадження 25-відсоткових мит на імпорт автомобілів, що набуде чинності 2 квітня. Виступаючи напередодні в Овальному кабінеті, Трамп назвав це рішення «початком Дня визволення в Америці» і додав: «Якщо ваш автомобіль виготовлений у Сполучених Штатах, тарифів не буде».

За словами Трампа, нові мита мають стимулювати автовиробників вкладати кошти в американське виробництво, а не в заводи в Канаді чи Мексиці. Від моменту його повернення до Білого дому в січні тарифи й погрози їхнього введення створюють невизначеність для бізнесу та викликають хвилювання на глобальних ринках.

Перед оголошенням Cox Automotive, постачальник автомобільних послуг, підрахував, що нові тарифи можуть підняти ціни на автомобілі, зібрані в США, на $3000, а на ті, що вироблені в Канаді чи Мексиці, – на $6000, без будь-яких винятків. Аналітики також прогнозують можливе скорочення виробництва на американських автозаводах на 30%.