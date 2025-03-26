Холдинг Porsche зафіксував €20 млрд збитку через списання вартості активів Volkswagen AG

Німецький холдинг Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) у 2024 році зазнав чистого збитку в €20 млрд через значні списання вартості інвестицій. Про це йдеться у повідомленні компанії опублікованому 26 березня. Такі списання не обов’язково свідчать про операційні невдачі Porsche SE. Вони є результатом бухгалтерських коригувань, а не прямих грошових втрат.

Деталі

Найбільше списання – €19,9 млрд – пов’язане з активами Volkswagen AG, ще €3,4 млрд стосуються частки в Porsche AG. Porsche SE контролює більшість акцій Volkswagen і володіє 25% звичайних акцій Porsche AG. Такі списання зазвичай відбуваються, коли активи втрачають цінність через зовнішні або внутрішні фактори, наприклад, падіння ринкової капіталізації, проблеми з прибутковістю чи зміни в економічному середовищі.

Скоригований прибуток холдингу впав до €3,2 млрд порівняно з €5,1 млрд у попередньому році. Водночас чистий борг скоротився на €500 млн – до €5,2 млрд.

Рада директорів запропонувала дивіденди: €1,91 на привілейовану акцію та €1,904 на звичайну, що нижче за минулорічні €2,56 та €2,554 відповідно. На виплати піде €584 млн.

У 2025 році Porsche SE прогнозує скоригований прибуток від €2,4 до €4,4 млрд, а чистий борг – у межах €4,9-5,4 млрд.

Контекст

Наприкінці лютого Інвестиційний фонд Porsche SE, що належить родині мільярдерів Порше-Піх, оголосив про плани диверсифікувати активи, щоб знизити залежність від автобізнесу. Рішення пов’язане з труднощами Volkswagen і Porsche AG: падінням продажів у Китаї, зменшенням прибутків і дискусіями про скорочення витрат у Німеччині, що загрожує виплатам дивідендів.

Ці плани супроводжувалися змінами в керівництві Porsche AG: фінансового директора Люца Мешке та голову продажів Детлева фон Платена несподівано звільнили, призначивши на їхні місця Йохена Брекнера та Маттіаса Беккера. Звільнення Мешке сталося через розбіжності з гендиректором Олівером Блуме, хоча в Porsche SE зазначили, що він залишиться в раді та займатиметься інвестиціями.

Проблеми автопрому позначилися на статках родини Порше-Піх, які значною мірою залежать від Volkswagen і Porsche. Торік Porsche SE попередила про можливе списання вартості частки у VW на €20 млрд (40%) та в Porsche AG – до €3,5 млрд.

У 2022-2023 роках статки родини оцінювалися в $40-70 млрд залежно від ринкової вартості Volkswagen Group і Porsche AG, що забезпечувало їм місце в топ-25 рейтингу Forbes «World’s Richest Families».