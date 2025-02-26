Сімʼя Порше-Піх диверсифікує інвестиції через проблеми в автопромі – FT

Інвестиційний фонд Porsche SE, що належить родині мільярдерів Порше-Піх, планує розширити свій портфель активів, зменшуючи залежність від автомобільного бізнесу. Компанія оголосила про намір здійснювати масштабніші вкладення в інші сфери, пише FT 26 лютого.

Деталі

Рішення ухвалене на тлі проблем, з якими стикаються Volkswagen і Porsche AG: різке падіння продажів у Китаї, зниження прибутковості та суперечки про скорочення витрат у Німеччині. Це створює ризики для виплат дивідендів акціонерам, зазначило видання.

Останнім часом Porsche SE вже інвестувала в нові напрямки: купила частку в автобусному перевізнику Flix (власнику бренду Greyhound у США), виробнику дронів Quantum Systems і розробнику софту для автономних вантажівок Waabi.

За даними компанії, перша значна інвестиція поза межами автобізнесу відбулася у 2014 році, коли фонд придбав частку американського постачальника даних Inrix. Зараз з 19 активних інвестицій 10 були здійснені лише з 2023 року.

До цього Porsche SE виділяла на нові інвестиції «низькі тризначні мільйони євро» щороку. Тепер компанія готова інвестувати більше, якщо з’являться привабливі можливості.

Контекст

Плани диверсифікації інвестицій збіглися з кадровими перестановками у Porsche AG. У компанії несподівано звільнили фінансового директора Люца Мешке та керівника продажів Детлева фон Платена. Їх замінять Йохен Брекнер та Маттіас Беккер відповідно.

Звільнення Мешке відбулося на тлі конфлікту з гендиректором Porsche AG і VW Олівером Блуме. Проте у Porsche SE підтвердили, що Мешке залишиться членом ради компанії та продовжить займатися інвестиційною діяльністю.

Труднощі в автопромі серйозно вплинули на добробут сімʼї Порше-Піх, оскільки їхні статки значною мірою залежать від Volkswagen і Porsche. Минулого року Porsche SE попередила, що може зменшити балансову вартість своєї частки у VW на €20 млрд (на 40%), а в Porsche AG – до €3,5 млрд.

У 2022–2023 роках статки родини Порше-Піх оцінювалися приблизно в $40–$70 млрд залежно від коливань ринкової вартості Volkswagen Group і Porsche AG. У рейтингу Forbes «World’s Richest Families» вони стабільно входили до топ-25.