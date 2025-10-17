Porsche AG веде переговори з Міхаелем Ляйтерсом, колишнім керівником McLaren Automotive Ltd., щодо заміни чинного генерального директора Олівера Блюма, щоб виправити становище виробника елітних авто, який переживає труднощі. Про це пише Bloomberg 17 жовтня. На цих новинах акції Porsche зросли на 2,6%, але згодом втратили приріст; за останні 12 місяців їхня вартість впала на 38%.

Деталі

Компанія готувалася до пошуку наступника для Блюма, який одночасно керує Porsche та Volkswagen AG. Porsche повідомила, що Блюм продовжить очолювати найбільшого європейського автовиробника Volkswagen.

Інвестори давно наполягали на заміні Блюма через його незвичайну подвійну роль, що викликає занепокоєння на тлі торговельних мит США та падіння продажів у Китаї, де місцеві виробники, зокрема BYD Co., домінують на ринку.

Ляйтерс, уродженець Німеччини, який очолював британського виробника суперкарів до квітня, пропрацював у Porsche 13 років до 2013 року, зокрема як менеджер проєкту популярного позашляховика Cayenne. У Ferrari NV він вісім років обіймав посаду головного технічного директора, перш ніж перейти до McLaren.

Ляйтерс приєднується до Porsche в період змін: прибутковий підрозділ концерну VW цього року чотири рази знижував фінансові прогнози. Компанія переглядає свій модельний ряд і веде переговори з профспілками щодо подальшого скорочення витрат через низький попит на електромобілі, що змусило переглянути попередню стратегію.

Volkswagen також проводить реструктуризацію, скорочуючи потужності та тисячі робочих місць. Для Porsche ця зміна знаменує кінець епохи. Блюм керував виробником люксових автомобілів протягом останнього десятиліття і зберіг посаду навіть після того, як у 2018 році замінив Герберта Дісса на чолі Volkswagen.

Після успішного IPO у 2022 році Porsche ненадовго стала найціннішим автовиробником Європи, але відтоді прибутковість знижується. Цього року компанія прогнозує операційний прибуток від продажів на рівні не більше 2%. Porsche також відмовилася від планів виробляти власні акумулятори через слабкий попит на електромобілі.

Контекст

У 2024 році Porsche SE зафіксувала чистий збиток у розмірі €20 млрд, що зумовлено значними списаннями вартості інвестицій. Ці списання не відображають операційні проблеми холдингу, а є результатом бухгалтерських коригувань, а не фактичних грошових втрат. Найбільше списання, на суму €19,9 млрд, пов’язане з активами Volkswagen AG, тоді як €3,4 млрд стосуються частки в Porsche AG. Porsche SE володіє контрольним пакетом акцій Volkswagen і 25% звичайних акцій Porsche AG. Такі списання виникають через знецінення активів, спричинене зовнішніми або внутрішніми факторами, зокрема зниженням ринкової капіталізації, проблемами з прибутковістю чи змінами в економічному середовищі.

Скоригований прибуток Porsche SE у 2024 році знизився до €3,2 млрд порівняно з €5,1 млрд у попередньому році. Водночас чистий борг холдингу зменшився на €500 млн і склав €5,2 млрд.

Рада директорів запропонувала виплату дивідендів у розмірі €1,91 на привілейовану акцію та €1,904 на звичайну акцію, що нижче за попередній рік (€2,56 та €2,554 відповідно). Загалом на дивіденди буде спрямовано €584 млн.

На 2025 рік Porsche SE прогнозує скоригований прибуток у діапазоні від €2,4 до €4,4 млрд, а чистий борг – у межах €4,9–5,4 млрд.