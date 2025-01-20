Придністров’я погодилося отримувати газ від Молдови

Невизнане Придністров’я погодилося на постачання газу від молдовської державної компанії «Молдовагаз» і зобов’язалося оплачувати поставки. Про це повідомив лідер регіону Вадим Красносельський 20 січня.
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Деталі
- 18 січня «Тираспольтрансгаз» надіслав офіційний запит до «Молдовагаз». За словами Красносельського, рішення ухвалено для забезпечення безперебійного постачання тепла та електроенергії до домівок жителів регіону, а також для підтримки соціальної інфраструктури.
- «Я погодився з пропозиціями молдовського керівництва, зокрема президента, щодо постачання газу до Придністров’я держкомпанією «Молдовагаз», – заявив Красносельський.
- Раніше регіон шукав альтернативного постачальника газу серед компаній із необхідними ліцензіями, заявив Красносельський. Однак, за його словами, молдовська влада наполягла, що постачання має здійснювати саме «Молдовагаз».
Контекст
З 16 грудня в Молдові оголошено надзвичайний стан в енергетиці, який триватиме 60 днів через невизначеність із постачанням російського газу після зупинки транзиту через Україну.
1 січня у Придністров’ї припинили подачу тепла та гарячої води в житлові будинки, за винятком лікарень і соціальних установ. У багатоквартирних будинках газ залишився доступним лише для приготування їжі, доки тиск у мережі не впаде до критичного рівня. Місцевих мешканців попередили про вимкнення газу й закликали не намагатися самостійно відновлювати його подачу.
2 січня компанія Moldovagaz заявила про готовність підтримати Придністров’я в організації закупівель газу на ринкових умовах. Зокрема, здійснено тестову закупівлю газу через Balkan Gas Hub у Болгарії та доставлено паливо Трансбалканським коридором до кордону Молдови.
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