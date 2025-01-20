Придністров’я погодилося отримувати газ від Молдови

Невизнане Придністров’я погодилося на постачання газу від молдовської державної компанії «Молдовагаз» і зобов’язалося оплачувати поставки. Про це повідомив лідер регіону Вадим Красносельський 20 січня.

Деталі

18 січня «Тираспольтрансгаз» надіслав офіційний запит до «Молдовагаз». За словами Красносельського, рішення ухвалено для забезпечення безперебійного постачання тепла та електроенергії до домівок жителів регіону, а також для підтримки соціальної інфраструктури.

«Я погодився з пропозиціями молдовського керівництва, зокрема президента, щодо постачання газу до Придністров’я держкомпанією «Молдовагаз», – заявив Красносельський.

Раніше регіон шукав альтернативного постачальника газу серед компаній із необхідними ліцензіями, заявив Красносельський. Однак, за його словами, молдовська влада наполягла, що постачання має здійснювати саме «Молдовагаз».

Контекст

З 16 грудня в Молдові оголошено надзвичайний стан в енергетиці, який триватиме 60 днів через невизначеність із постачанням російського газу після зупинки транзиту через Україну.

1 січня у Придністров’ї припинили подачу тепла та гарячої води в житлові будинки, за винятком лікарень і соціальних установ. У багатоквартирних будинках газ залишився доступним лише для приготування їжі, доки тиск у мережі не впаде до критичного рівня. Місцевих мешканців попередили про вимкнення газу й закликали не намагатися самостійно відновлювати його подачу.

2 січня компанія Moldovagaz заявила про готовність підтримати Придністров’я в організації закупівель газу на ринкових умовах. Зокрема, здійснено тестову закупівлю газу через Balkan Gas Hub у Болгарії та доставлено паливо Трансбалканським коридором до кордону Молдови.