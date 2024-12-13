Молдова запровадила надзвичайний стан у країні через російський газ

Парламент Молдови проголосував за введення надзвичайного стану в країні в ніч на 13 грудня, пише Reuters . Причина — ризики припинення поставок російського газу до Придністровʼя з 2025 року.

Ключові факти

Надзвичайний стан триватиме 60 днів, набувши чинності 16 грудня. Рішення підтримали 56 зі 101 депутата після заклику премʼєр-міністра.

Передбачається, що режим надзвичайного стану дозволить уряду діяти оперативніше та контролювати експорт енергоносіїв.

За словами словами премʼєра Доріна Речана, це голосування має покласти край «газовому шантажу» з боку Москви.

Контекст

Молдова отримує близько 2 млрд кубометрів газу на рік з Росії, з 2022 року він повністю надходить до Придністровʼя. Поставка газу відбувалась через Україну, яка відмовилась продовжувати транзитний контракт із «Газпромом», термін угоди спливає 31 грудня. Між Молдовою та «Газпромом» діє контракт до 2026 року.

Альтернативний варіант поставок – трансбалканський газопровід через Туреччину. Однак «Газпром» пов’язує його з вимогою сплати боргу за попередні поставки, оціненого Росією в $709 млн. 16 грудня спливає термін, коли «Газпром» може забронювати потужності для Молдови через цей канал.