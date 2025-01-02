Енергетична криза. Молдова запропонувала Придністровʼю європейський газ за ринковими цінами

Енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom – готові підтримати владу невизнаного Придністровʼя в організації закупівлі газу на ринкових умовах у Європі для постачання на лівий берег Дністра. Про це йдеться у повідомленні Moldovagaz. Напередодні у невизнаній республіці розпочалися масові відключення газу, централізованого опалення та гарячої води.

Деталі

30 грудня компанія «Тирастеплоенерго» повідомила, що в Придністровʼї з 07:00 1 січня буде припинено подачу тепла та гарячої води в житлові будинки, за винятком лікарень та соціальних установ.

Причиною цього стало те, що з початку 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який раніше отримували кілька держав ЄС та невизнане Придністровʼя.

Газотранспортна компанія «Тираспольтрансгаз-Придністровʼя» попередила місцевих мешканців про вимкнення газу у котельнях, приватних секторах та багатоквартирних будинках з автономним опаленням.

В багатоквартирних будинках газ залишиться доступним лише для приготування їжі. Це забезпечуватиметься за рахунок запасів у системі газопроводів, але тільки до моменту, поки тиск у мережі не впаде до критичного рівня.

Місцевих жителів закликали закрити газові крани та не намагатися самостійно відновлювати подачу газу.

2 січня виконувач обовʼязків голови Moldovagaz Вадим Чебан направив листа до керівництва «Тираспольтрансгазу», який постачає газ мешканцям регіону. У листі зазначено, що Moldovagaz готова надати «технічну та комерційну підтримку» для організації закупівель газу для Придністровʼя.

Документ передбачає можливість поставок газу за альтернативними маршрутами до кордону Молдови на основі агентського договору з ТОВ «Тираспольтрансгаз». Moldovagaz уже має аналогічний договір з Energocom, оскільки компанія, половина акцій якої належить «Газпрому», не може отримати статус учасника європейського газового ринку.

Напередодні в рамках цієї угоди було проведено тестову закупівлю газу на платформі Balkan Gas Hub у Болгарії. Обсягом у 240 МВт-год, паливо доставили Трансбалканським коридором через Болгарію, Румунію та Україну до точки з’єднання Кеушень на кордоні Молдови.

Контекст

З 16 грудня в Молдові введено режим надзвичайного стану в енергетиці, який триватиме 60 днів. Цей крок уряд ухвалив через невизначеність з постачанням російського газу після припинення транзиту через Україну.

28 грудня «Газпром» офіційно оголосив, що з 1 січня 2025 року припинить постачання газу до молдовського Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».

Молдова отримує газ від Росії за контрактом, що діє до кінця жовтня 2026 року. Однак, починаючи з осені 2022 року, «Газпром» обмежив поставки до 5,7 млн кубометрів газу на добу, що значно менше за зимове споживання країни. З кінця 2022 року весь російський газ направляється до Придністров’я, де його використовують для генерації електроенергії на Молдовській ГРЕС, а залишок – для побутових потреб.

З 1 січня 2025 року українська ГТС працює без транзиту російського газу. Транспортування природного газу з точки входу «Суджа» на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах припинено.