Енергетична криза. Молдова запропонувала Придністровʼю європейський газ за ринковими цінами

Енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom – готові підтримати владу невизнаного Придністровʼя в організації закупівлі газу на ринкових умовах у Європі для постачання на лівий берег Дністра. Про це йдеться у повідомленні Moldovagaz. Напередодні у невизнаній республіці розпочалися масові відключення газу, централізованого опалення та гарячої води.
Деталі
- 30 грудня компанія «Тирастеплоенерго» повідомила, що в Придністровʼї з 07:00 1 січня буде припинено подачу тепла та гарячої води в житлові будинки, за винятком лікарень та соціальних установ.
- Причиною цього стало те, що з початку 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який раніше отримували кілька держав ЄС та невизнане Придністровʼя.
- Газотранспортна компанія «Тираспольтрансгаз-Придністровʼя» попередила місцевих мешканців про вимкнення газу у котельнях, приватних секторах та багатоквартирних будинках з автономним опаленням.
- В багатоквартирних будинках газ залишиться доступним лише для приготування їжі. Це забезпечуватиметься за рахунок запасів у системі газопроводів, але тільки до моменту, поки тиск у мережі не впаде до критичного рівня.
- Місцевих жителів закликали закрити газові крани та не намагатися самостійно відновлювати подачу газу.
- 2 січня виконувач обовʼязків голови Moldovagaz Вадим Чебан направив листа до керівництва «Тираспольтрансгазу», який постачає газ мешканцям регіону. У листі зазначено, що Moldovagaz готова надати «технічну та комерційну підтримку» для організації закупівель газу для Придністровʼя.
- Документ передбачає можливість поставок газу за альтернативними маршрутами до кордону Молдови на основі агентського договору з ТОВ «Тираспольтрансгаз». Moldovagaz уже має аналогічний договір з Energocom, оскільки компанія, половина акцій якої належить «Газпрому», не може отримати статус учасника європейського газового ринку.
- Напередодні в рамках цієї угоди було проведено тестову закупівлю газу на платформі Balkan Gas Hub у Болгарії. Обсягом у 240 МВт-год, паливо доставили Трансбалканським коридором через Болгарію, Румунію та Україну до точки з’єднання Кеушень на кордоні Молдови.
Контекст
З 16 грудня в Молдові введено режим надзвичайного стану в енергетиці, який триватиме 60 днів. Цей крок уряд ухвалив через невизначеність з постачанням російського газу після припинення транзиту через Україну.
28 грудня «Газпром» офіційно оголосив, що з 1 січня 2025 року припинить постачання газу до молдовського Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».
Молдова отримує газ від Росії за контрактом, що діє до кінця жовтня 2026 року. Однак, починаючи з осені 2022 року, «Газпром» обмежив поставки до 5,7 млн кубометрів газу на добу, що значно менше за зимове споживання країни. З кінця 2022 року весь російський газ направляється до Придністров’я, де його використовують для генерації електроенергії на Молдовській ГРЕС, а залишок – для побутових потреб.
З 1 січня 2025 року українська ГТС працює без транзиту російського газу. Транспортування природного газу з точки входу «Суджа» на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах припинено.
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