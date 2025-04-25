Припинення вогню на прийнятних Україні умовах можна досягти до літа – Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив сподівання, що до літа може бути оголошено припинення вогню в російсько-українській війні. Про це він заявив у інтерв’ю The Telegraph від 24 квітня. Прем’єр зазначив, що це має бути тривале припинення вогню на умовах, прийнятних для всіх сторін, включно з Україною.

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Стармер наголосив, що тимчасове перемир’я неприпустиме, адже воно може дати Росії змогу відновити сили для майбутніх атак. «Я переконаний, що це лише дозволить Росії повернутися пізніше. Вони вже так робили, і я не сумніваюся, що зроблять знову», – сказав він.

Він закликав США надати гарантії безпеки для британських та західних сил, які могли б стежити за дотриманням перемир’я в Україні, хоча президент Дональд Трамп таких обіцянок публічно не давав.

На запитання, чи винен Володимир Зеленський у відсутності мирної угоди, Стармер відповів: «Ні. Росія – агресор. Не забувайте, Зеленському пропонували залишити країну на початку війни».

Він нагадав, що Захід очікував швидкої перемоги Росії, але Зеленський залишився вести боротьбу, демонструючи мужність і стійкість разом із народом України. «Саме Росія має сісти за стіл переговорів і погодитися на припинення вогню», – наголосив Стармер.

Щодо можливої угоди, яка визнавала б Крим частиною Росії, що пропонували США, Стармер зазначив, що це «предмет дискусій» і він не уповноважений коментувати це питання.

Контекст

У середу європейські сподівання на участь у переговорах під егідою США зазнали невдачі: держсекретар США Марко Рубіо скасував зустріч у Лондоні з українськими та європейськими посадовцями, а спецпосланник Трампа Стів Віткофф натомість вирушив до Кремля вчетверте.

Адміністрація Трампа запропонувала Києву проєкт угоди на умовах «бери або іди», вигідний Росії, зокрема з визнанням США суверенітету Росії над Кримом через 11 років після його анексії, що суперечить міжнародному праву.

Президент України Володимир Зеленський категорично відкинув визнання російського контролю над територіями, захопленими з 2014 року. Дональд Трамп розкритикував позицію Зеленського, назвавши її «надзвичайно шкідливою» для його мирних ініціатив.

Трамп заявив, що Росія, ймовірно, готова до угоди про припинення війни, але переговори із Зеленським виявилися складнішими, ніж він очікував. Він додав, що США чинять значний тиск на Росію. «Ви не уявляєте, який тиск ми чинимо на Росію. Вони це знають і деякі наближені до них люди теж», – сказав Трамп.

Він додав, що Україна також має виявити бажання укласти угоду, і визнав, що повернення Україні її територій, зокрема Криму, буде «складним».

24 квітня Марко Рубіо, спілкуючись із журналістами в Білому домі, заявив, що США показали Україні та Росії «фінішну пряму» для завершення війни. «Ми вказали їм шлях. Війна може бути припинена, якщо вони обидва погодяться», – зазначив він.

Рубіо наголосив, що США зроблять усе можливе, щоб допомогти Києву та Москві досягти цієї мети, але сторони мають самі сказати «так».