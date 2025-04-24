«Vladimir, STOP!». Трамп прокоментував російський удар по Києву

Президент США Дональд Трамп прокоментував удар Росії по Києву в ніч на 24 квітня, назвавши його «недоречним» та закликав до негайного миру. Про це він написав у соцмережі Truth Social 24 квітня.

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«Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це було зайвим і вкрай невчасно. Володимире, зупинись! 5000 солдатів щотижня гине. Давайте домовимось про мир», – написав Трамп.

Контекст

У середу надії Європи на участь у переговорах під егідою США зазнали краху: держсекретар США Марко Рубіо скасував зустріч у Лондоні з українськими та європейськими посадовцями, а спецпосланник Трампа Стів Віткофф замість цього вирушив до Кремля вчетверте.

Адміністрація Трампа запропонувала Києву проєкт угоди на умовах «приймай або йди», вигідний Москві, зокрема з визнанням США суверенітету Росії над Кримом через 11 років після його анексії, що порушує міжнародне право.

Президент України Володимир Зеленський відкинув визнання російського суверенітету над територіями, захопленими з 2014 року. Трамп розкритикував позицію Зеленського, назвавши її «надзвичайно шкідливою» для його мирних ініціатив.

Трамп заявив, що Росія, ймовірно, готова до угоди про припинення війни в Україні. При цьому він зауважив, що переговори з президентом Володимиром Зеленським виявилися складнішими, ніж він передбачав.

У ніч на 24 квітня Росія завдала масованого авіаційного удару по Україні, застосувавши дрони, ракети та стратегічну авіацію. Найсильніше постраждав Київ: за офіційною інформацією, загинули дев’ятеро людей, ще 63 дістали поранення, серед них – шестеро дітей. У кількох районах столиці зафіксовані серйозні руйнування.