США можуть визнати контроль РФ над Кримом в рамках потенційної мирної угоди – Bloomberg

США готові визнати російський контроль над українським півостровом Крим у рамках ширшої мирної угоди між Москвою та Києвом, пише Bloomberg 19 квітня із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Ключові факти

Потенційна поступка є останнім сигналом того, що президент США Дональд Трамп прагне закріпити угоду про припинення вогню.

Це може підірвати міжнародні закони та договори, які забороняють захоплення земель із застосуванням сили. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не поступиться територією Росії.

Водночас цей крок був би подарунком для президента Росії Володимира Путіна, котрий давно домагається міжнародного визнання анексованого Криму російським. Путін поки що відмовляється погодитися на пропозицію Трампа про широку мирну угоду.

Джерела заявили, що остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено.

Контекст

Крим був захоплений Росією у 2014 році, міжнародне співтовариство не визнає півостров російським і не легітимізує його незаконну анексію.

17 квітня 2025-го президент України Володмир Зеленський розкритикував спецпосланця президента США Стіва Віткоффа за «прийняття російської стратегії» і заявив, що той не має «мандату обговорювати українські території, оскільки ці території належать нашому народу». «Ми не обговорюємо територію до припинення вогню, – заявив український президент. – Ми ніколи не вважатимемо українські землі російськими».

17 квітня в Парижі США надали союзникам пропозиції щодо укладання мирної угоди між Росією та Україною , включаючи загальні умови припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти Москви у разі тривалого припинення вогню. Пропозиція загалом заморозить лінію фронту, при цьому більшість української території, яка зараз окупована Росією, фактично залишиться під контролем Москви, заявили джерела. Прагнення Києва вступити до НАТО також будуть зняті з порядку денного.

18 квітня в Білому домі Трамп виявив нетерпіння, заявивши, що, хоча він і сподівається, що обидві сторони погодяться на перехід до припинення вогню, США готові відступити, якщо відчують, що жодна зі сторін не буде прихильна до цього процесу.