Прекращение огня на приемлемых Украине условиях можно достичь к лету – Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил надежду, что к лету может быть объявлено прекращение огня в российско-украинской войне. Об этом он заявил в интервью The Telegraph от 24 апреля. Премьер отметил, что это должно быть длительное прекращение огня на условиях, приемлемых для всех сторон, включая Украину.

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Стармер подчеркнул, что временное перемирие недопустимо, ведь оно может дать России возможность восстановить силы для будущих атак. «Я убежден, что это позволит России вернуться позже. Они уже так поступали, и я не сомневаюсь, что сделают снова», – сказал он.

Он призвал США предоставить гарантии безопасности британским и западным силам, которые могли бы следить за соблюдением перемирия в Украине, хотя президент Дональд Трамп таких обещаний публично не давал.

На вопрос, виноват ли Владимир Зеленский в отсутствии мирного соглашения, Стармер ответил: «Нет. Россия – агрессор. Не забывайте, что Зеленскому предлагали покинуть страну в начале войны».

Он напомнил, что Запад ожидал скорейшей победы России, но Зеленский остался вести борьбу, демонстрируя мужество и стойкость вместе с народом Украины. «Именно Россия должна сесть за стол переговоров и согласиться на прекращение огня», – подчеркнул Стармер.

Относительно возможного соглашения, по которому Крым был бы признан частью России, предлагаемого США, Стармер отметил, что это «предмет дискуссий» и он не уполномочен комментировать этот вопрос.

Контекст

В среду европейские надежды на участие в переговорах под эгидой США потерпели неудачу: госсекретарь США Марко Рубио отменил встречу в Лондоне с украинскими и европейскими чиновниками, а спецпосланник Трампа Стив Виткофф отправился в Кремль в четвертый раз.

Администрация Трампа предложила Киеву проект соглашения на условиях «бери или иди», выгодный России, в том числе с признанием США суверенитета России над Крымом через 11 лет после его аннексии, что противоречит международному праву.

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг признание российского контроля над территориями, захваченными с 2014 года. Дональд Трамп раскритиковал позицию Зеленского, назвав ее «чрезвычайно вредной» для его мирных инициатив.

Трамп заявил, что Россия, вероятно, готова к соглашению о прекращении войны, но переговоры с Зеленским оказались сложнее, чем он ожидал. Он добавил, что США оказывают значительное давление на Россию. «Вы не представляете, какое давление мы оказываем на Россию. Они это знают, и некоторые приближенные к ним люди тоже», – сказал Трамп.

Он добавил, что Украина также должна выразить желание заключить соглашение, и признал, что возвращение Украине ее территорий, в частности Крыма, будет «сложным».

24 апреля Марко Рубио, общаясь с журналистами в Белом доме, заявил, что США показали Украине и России «финишную прямую» для завершения войны. «Мы указали им путь. Война может быть прекращена, если они оба согласятся», – сказал он.

Рубио подчеркнул, что США сделают все возможное, чтобы помочь Киеву и Москве достичь этой цели, но стороны сами должны сказать «да».