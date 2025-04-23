Зеленський може отримати мир або воювати ще три роки і втратити всю країну – Трамп

Президент США Дональд Трамп розкритикував заяву президента Володимира Зеленського, який виключив визнання анексії Криму. Про це він написав у соцмережі Thruth Social 23 квітня. За його словами, ці заяви шкодять переговорам із Росією.

Ключові факти

За словами Трампа, президент України «вихваляється» тим, що «Україна юридично не визнає окупацію Криму, і тут нема про що говорити».

«Ця заява дуже шкодить мирним переговорам із Росією, оскільки Крим було втрачено багато років тому… і це навіть не є предметом обговорення. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він хоче Крим, чому вони не боролися за нього 11 років тому, коли його було передано Росії без жодного пострілу?» – заявив Трамп.

На думку президента США, подібні заяви «ускладнюють врегулювання війни».

«Ситуація для України жахлива – він може отримати мир чи битися ще три роки, перш ніж втратить усю країну», – написав Трамп.

Контекст

17 квітня в Парижі відбулися переговори щодо припинення війни між Росією та Україною за участю України, США, Франції, Німеччини та Великої Британії. Тоді американська делегація представила союзникам план мирного врегулювання між Росією та Україною, який передбачає загальні умови припинення бойових дій і послаблення санкцій проти Росії за умови тривалого перемир’я. Пропозиція фактично фіксує поточну лінію фронту, залишаючи більшу частину окупованих Росією українських територій під її контролем, повідомили джерела. Питання вступу України до НАТО також буде виключене з переговорів. За інформацією Bloomberg, США готові визнати контроль Росії над Кримом у межах ширшої мирної угоди між Києвом і Москвою.

19 квітня New York Post, посилаючись на джерела, повідомила, що міністр оборони України Рустем Умєров нібито на 90% підтримав мирний план США, представлений у Парижі. Умєров спростував це в інтерв’ю Sky News, заявивши, що його відомство не ухвалює політичних рішень. Forbes Ukraine проаналізував, чи може Офіс президента України погодитися на такі умови, порівнявши інсайди західних ЗМІ з «червоними лініями» Києва.

Росія поки не дала зрозуміти, чи вона серйозно ставиться до мирної угоди після того, як відкладала спроби Трампа припинити вогонь і укласти угоду. Віткофф спробує змінити це на цьому тижні, запропонувавши останню, найкращу пропозицію, яка може включати скорочення санкцій, за словами чиновників.

21 квітня Путін заявив, що Кремль оцінить результати 30-годинного «великоднього перемир’я» перед розглядом тривалішої паузи, яку просувають Трамп і Зеленський. Того самого дня Трамп анонсував свій мирний план, який може передбачати розміщення європейських військ для забезпечення перемир’я.

23 квітня Зеленський заявив, що Україна не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому – до справжнього миру. Віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна не погодиться на заморожений конфлікт, ніколи не визнає окупацію Криму, а також потребуватиме обов’язкових гарантій безпеки у випадку відмови у членстві в НАТО.