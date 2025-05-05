ПриватБанк заявив, що найближчим часом перерахує державі 32 млрд грн дивідендів

Державний ПриватБанк оприлюднив фінансові результати за перший квартал 2025 року й обіцяє найближчим часом перерахувати до держбюджету 32,1 млрд грн дивідендів за підсумками 2024 року. Про це повідомила пресслужба банку 5 травня.

Деталі

Акціонер ПриватБанку в особі Кабміну ухвалив рішення про розподіл чистого прибутку та розмір річних дивідендів ПриватБанку за 2024 рік, за якою найближчим часом до держбюджету у вигляді дивідендів буде сплачено 80% чистого прибутку, що становить 32,1 млрд грн, йдеться у повідомленні.

За перший квартал 2025 року бізнес-результат ПриватБанку (без урахування переоцінок, резервів та податків) зріс на 10% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, досягнувши 20,3 млрд грн.

Чистий прибуток склав 16,9 млрд грн, а основним драйвером зростання стали чисті процентні та комісійні доходи, які збільшилися на 13%.

Кошти фізичних осіб на рахунках зросли на 7,3 млрд грн (+1,6%), а чистий кредитний портфель – на 5 млрд грн, досягнувши 117,8 млрд грн. Банк спрямував 3 млрд грн на підтримку аграрного сектору.

Як зазначив ПриватБанк, інновації залишаються пріоритетом: оновлений додаток Privat24 отримав сучасний дизайн і розширені функції доступності. Крім того, ПриватБанк відкрив 15 відділень підвищеної доступності та інвестував 25,1 млн грн у благодійність, зокрема в освіту, медицину та обороноздатність.

Контекст

Чистий прибуток ПриватБанку за результатами 2024 року перевищив 40 млрд грн. Це абсолютний рекорд, який вдалося отримати завдяки процентним і комісійним доходам Банк сплатив за підсумками 2024 року понад 41 млрд грн податку на прибуток.

За підсумками 2024 року банківський сектор країни встановив новий рекорд – 103,7 млрд грн чистого прибутку, або 187,4 млрд грн до оподаткування, повідомляв НБУ.

Традиційно найбільше прибутку банкам приносять процентні доходи, насамперед – від операцій з цінними паперами. Лідерство зберігають державні банки, а у приватному секторі – «дочки» іноземних банків.

Хто став лідером за розміром кредитного портфеля та де українці звикли зберігати кошти – у шести графіках Forbes Ukraine.