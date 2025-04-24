Кабмін спрямував до держбюджету 80% чистого прибутку ПриватБанку та 50% Ощадбанку

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розподіл прибутку державних банків за 2024 рік: ПриватБанк перерахує до бюджету 32,1 млрд грн (80% чистого прибутку), Ощадбанк – 3,95 млрд грн (50%). Відповідні розпорядження схвалені 21 квітня та оприлюднені на урядовому порталі 24 квітня.

Деталі

ПриватБанк додатково спрямує 5% прибутку (2 млрд грн) до резервного фонду, ще 15% (6,02 млрд грн) – на покриття збитків минулих років.

Ощадбанк відрахує 5% прибутку (394,7 млн грн) у резервний фонд, а залишкові 45% (3,55 млрд грн) підуть на погашення раніше накопичених збитків.

Контекст

За неаудованими даними, у 2024 році ПриватБанк отримав 40,14 млрд грн чистого прибутку (+6,3% до минулого року) та залишився найприбутковішим банком України. Ощадбанк за підсумками року заробив 7,9 млрд грн і посів друге місце серед державних банків.

За підсумками 2024 року банківський сектор країни встановив новий рекорд – 103,7 млрд грн чистого прибутку, або 187,4 млрд грн до оподаткування, йдеться в оновлених даних НБУ, опублікованих 20 лютого.

Традиційно найбільше прибутку банкам приносять процентні доходи, насамперед – від операцій з цінними паперами. Лідерство зберігають державні банки, а у приватному секторі – «дочки» іноземних банків.

Збільшились також вклади у банках та їхній кредитний портфель. У бізнес-кредитуванні ПриватБанк не потрапив у п’ятірку лідерів, більшість позик банку припадають на роздрібний сегмент.

Хто став лідером за розміром кредитного портфеля та де українці звикли зберігати кошти? Forbes зібрав ключові зміни у банківському секторі за минулий рік у шести графіках.