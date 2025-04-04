Верховний Суд не дозволив Суркісам стягнути з ПриватБанку понад $250 млн

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду закрив провадження у справі, в якій компанії родини братів Суркісів позивалися до НБУ, Мінфіну, Фонду гарантування вкладів та ПриватБанку. Таким чином суд підтвердив неможливість судового оскарження процедури bail-in банку, йдеться у повідомленнях НБУ та ПриватБанку від 4 квітня.

Деталі

Суд закрив справу за позовом іноземних компаній , повʼязаних із Суркісами, до ПриватБанку. Це одна з чотирьох судових справ родини Суркісів та повʼязаних з ними компаній проти держбанку про оскарження законності bail-in під час націоналізації, які розглядаються у судах України та Кіпру, уточнив ПриватБанк.

, повʼязаних із Суркісами, до ПриватБанку. Це одна з чотирьох судових справ родини Суркісів та повʼязаних з ними компаній проти держбанку про оскарження законності bail-in під час націоналізації, які розглядаються у судах України та Кіпру, уточнив ПриватБанк. Суркіси оскаржували рішення НБУ про визнання їх пов’язаними з банком особами, вимагали скасувати договір купівлі-продажу акцій та стягнути понад $150 млн, які були на депозитах і конвертовані в акції під час націоналізації ПриватБанку в грудні 2016 року (процедура bail-in).

Постанова Верховного Суду про задоволення касаційних скарг НБУ та ПриватБанку є остаточною та оскарженню не підлягає.

Контекст

У 2016 році під час націоналізації ПриватБанку НБУ визнав родину Суркісів та їхні компанії пов’язаними з банком. Депозити їхніх фірм у кіпрській філії банку конвертували в акції.

У 2017-му суд першої інстанції (ліквідований Окружний адміністративний суд міста Києва) задовольнив позов компаній, повʼязаних з родиною Суркісів, про оскарження процедури bail-in у частині визначення компаній пов’язаними з ПриватБанком особами, і постановив стягнути з держбанку понад $250 млн.

Із 2017 року Суркіси судяться в Україні та на Кіпрі, стверджуючи, що не пов’язані з ПриватБанком і його ексвласниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, і вимагають понад $350 млн. У березні 2024-го Верховний Суд відхилив їхній позов на $350 млн проти держави.