Європейський банк реконструкції та розвитку надасть ProCredit Bank Ukraine нефондовану гарантію портфельного ризику на €200 млн для кредитування приватних бізнесів, включно з підприємствами ветеранів. Про це повідомила пресслужба фінустанови 14 листопада.

Деталі

Гарантія частково покриває кредитний ризик банку на нові позики, що дозволить видати €200 млн бізнесам у ключових секторах: сільське господарство, виробництво, торгівля, транспорт і логістика.

Це найбільша така гарантія для ProCredit Bank Ukraine з початку повномасштабного вторгнення РФ.

20% субкредитів під гарантією підуть МСБ на довгострокові інвестиції в ЄС-сумісні та зелені технології для підвищення конкурентоспроможності.

Позичальники отримають технічну допомогу та гранти від ЄС за ініціативою EU4Business після завершення проектів. Більші стимули – для бізнесів і домогосподарств, постраждалих від війни (руйнування активів, втрати, переміщення), а також для реінтеграції ветеранів, осіб з інвалідністю, ВПО та тих, хто в найбільш уражених регіонах.

Контекст

Загалом ЄБРР забезпечив майже €3,29 млрд фінансування для українських позичальників через 40 подібних інструментів з 12 партнерами. ЄБРР вже виділив €75,4 млн грантів ЄС для українських МСБ за лінією EU4Business-EBRD, з них 5,8 млн – через ProCredit Bank Ukraine.

Банк зобовʼязався підтримувати ветеранів як працівників і клієнтів, впровадивши рекомендації Посібника ЄБРР і НБУ щодо інклюзивності, безпеки та доступності.

Гарантії ЄБРР мають часткове покриття перших втрат від ЄС за Ukraine Investment Framework.

ProCredit Bank Ukraine – дочірня компанія ProCredit Holding AG, входить до 20 найбільших банків України за активами.

ЄБРР – найбільший інституційний кредитор України, з початку вторгнення надав понад €8,5 млрд. Акціонери схвалили збільшення капіталу на €4 млрд для підтримки кредитування під час війни, з подальшим зростанням на етапі відновлення.