Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) виділяють по $25 млн у Rebuild Ukraine Fund – фонд прямих інвестицій під управлінням Dragon Capital. Ці інвестиції мають забезпечити довгостроковий капітал для українських малих, середніх підприємств та компаній з середньою капіталізацією в Україні, йдеться у пресрелізі інвесткомпанії. Підписання угоди відбулося на конференції «Відбудувати Україну» у Варшаві 13 листопада.

Деталі

Rebuild Ukraine Fund планує залучити $250 млн і спрямувати інвестиції у сектори, критично важливі для економічної стійкості та відновлення – від роздрібної торгівлі та медичних послуг до агросектора, будматеріалів, фінансових сервісів і технологічних компаній.

На тлі обмеженого банківського кредитування фонд стане альтернативним джерелом довгострокового фінансування для МСП. Частина інвестиції IFC буде застрахована гарантіями Європейської комісії та уряду Франції, які підтримують інвестиції у межах ініціативи Ukraine Investment Framework та програми IFC ERA, зазначається в повідомленні.

ЄБРР та IFC наголосили, що їхні вкладення мають стати сигналом для інших інституційних інвесторів. Засновник Dragon Capital Томаш Фіала зазначив, що участь міжнародних фінансових інституцій демонструє довіру до приватного сектору України й створює основу для масштабнішої економічної відбудови.

Контекст

Малий та мікробізнес в Україні стикаються з серйозним дефіцитом обігових коштів, особливо в умовах війни. Проблема загострюється через обмежений доступ до фінансування, падіння попиту, руйнування інфраструктури та ускладнені логістичні ланцюги.

У 2024 році 63% малих та мікробізнесів повідомляли про брак обігових коштів як одну з головних перешкод для діяльності (опитування ЄБРР та Advanter Group).

40% мікробізнесів у 2022–2023 роках були на межі закриття через неможливість покрити операційні витрати.

Міжнародні фінансові інституції – серед ключових гравців, які беруть на себе підвищені ризики, підтримуючи український бізнес.