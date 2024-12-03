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Які книги найчастіше купували в ВСЛ, Ранок, КСД та книголав на Чорну п'ятницю /видавництво «КСД»
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Видавництва влаштували акції до Чорної п’ятниці. Скільки заробили ВСЛ, #книголав, «Ранок» і КСД та які книжки купували найчастіше (продажі зросли у 2-5 разів)

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

2 хв читання

Серед найпопулярніших книг КСД у Чорну п'ятницю – «Шпигунське узбережжя» Тесс Ґеррітсен. Фото видавництво «КСД»

«Клуб Сімейного Дозвілля» утричі збільшив виторг під час Чорної п’ятниці, а #книголав у листопаді продав вдвічі більше, ніж у середньому за місяць. Усі опитані Forbes Ukraine видавництва покращили результати порівняно з минулорічними акціями. Які ще результати мала Чорна пʼятниця для гравців книжкового ринку?

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На Чорну п’ятницю у 2024 році видавці запропонували читачам знижки на книги від -10% до -80%. Результат акцій – збільшення продажів у два-пʼять разів, розповіли Forbes Ukraine учасники ринку.

До прикладу, продажі на сайті «Видавництва Старого Лева» під час Чорної п’ятниці були в чотири-пʼять разів більші, ніж зазвичай. Видавництво продало на 12% більше примірників книг, якщо порівняти з акцією у 2023-му. «У коштах це більше на 40%», – повідомило видавництво. 

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