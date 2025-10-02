Депутати наступного тижня розглянуть законопроєкт про створення Національної установи розвитку (НУР), йдеться у матеріалі Forbes Ukraine. До другого читання у проєкті зʼявилося важливе нововведення – пропозиція створити механізм компенсації для бізнесу збитків, завданих війною.
Деталі
- Підприємці з прифронтових територій зможуть отримати компенсацію за зруйновані активи. «Логіка полягає в тому, щоб охопити ті регіони, де страховий ринок не здійснює свою діяльність», – прокоментував голова Експортно-кредитного агентства (ЕКА) Руслан Гашев.
- Чіткий перелік областей, де працюватиме механізм компенсації, буде визначений у постанові Кабміну. Для решти територій діятиме держпрограма, що за аналогією «Доступні кредити 5-7-9%» знижуватиме вартість страхування воєнних ризиків.
- Галузевих чи інших обмежень не планується, утім компенсація не буде недоступна для держкомпаній.
- Покриття гарантією ЕКА не може перевищувати 85% від суми контракту чи вартості прямої інвестиції, проєкту, йдеться у законопроєкті. Вартість послуги становитиме до 1% від оцінки збитку, а ліміт компенсації може сягати до 10 млн грн для суб’єкта, повідомив на умовах анонімності співрозмовник, знайомий із деталями проєкту. Ці показники не є остаточними й залежатимуть від того, який обсяг фінансування влада виділить на реалізацію механізму.
Контекст
Бізнес з перших місяців повномасштабного вторгнення заявляв про потребу страхування військових ризиків. Уряд та парламент активізували роботу над цим питанням наприкінці 2024 року, зареєструвавши законопроєкт №12372, який мав запустити новий механізм страхування.
Документ передбачав створення окремої агенції – оператора програми. Ідею підтримували в Мінекономіки та НБУ, тоді як у фінкомітеті на чолі з Данилом Гетманцевим не бачили потреби в створенні ще однієї держустанови. На голосування до зали Верховної Ради законопроєкт №12372 так і не потрапив.
Нова концепція з двома інструментами на базі ЕКА запропонована фінкомітетом Ради після низки дискусій з НБУ, Мінекономіки й Мінфіном.
