Корпоративне страхування. Навіщо великі компанії створюють цілі системи наглядових рад та бордів? Forbes запитав засновників чотирьох корпорацій

В Україні немає фондового ринку, а бізнесом переважно керують засновники. Здебільшого вони не люблять ділитися владою і слухати критику. Погане підґрунтя для розвитку корпоративного управління. Попри це прогресивний український бізнес досить швидко обростає дорадчими та наглядовими радами. Як це працює під час війни і що дає підприємцям? Заступник голови правління МХП з M&A Дмитро Зозуля та головний редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко поговорили про сучасне корпуправління із топами й засновниками SCM, «Кормотеху» та Enzym Group, «Біосфери» й «Атмосфери».