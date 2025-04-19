Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Корпоративне страхування. Навіщо великі компанії створюють цілі системи наглядових рад та бордів? Forbes запитав засновників чотирьох корпорацій

Дмитро Зозуля /з особистого архіву
Дмитро Зозуля
Контриб’ютор Forbes
Борис Давиденко /Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Борис Давиденко
Forbes
Дарія Дзисюк
Дарія Дзисюк
Forbes

11 хв читання

В Україні немає фондового ринку, а бізнесом переважно керують засновники. Здебільшого вони не люблять ділитися владою і слухати критику. Погане підґрунтя для розвитку корпоративного управління. Попри це прогресивний український бізнес досить швидко обростає дорадчими та наглядовими радами. Як це працює під час війни і що дає підприємцям? Заступник голови правління МХП з M&A Дмитро Зозуля та головний редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко поговорили про сучасне корпуправління із топами й засновниками SCM, «Кормотеху» та Enzym Group, «Біосфери» й «Атмосфери».

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні