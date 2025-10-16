У Нацбанку попереджають, що третє підвищення оподаткування банків підриває довіру до податкової системи та матиме серйозні негативні наслідки не лише для банків. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розповів голова НБУ Андрій Пишний.

Деталі

Нацбанк підтримав впровадження екстраподатку на прибуток банків у 2023 році як разовий винятковий крок. Тоді це була свідома позиція НБУ та банківської спільноти, нагадав Пишний.

Минулого року НБУ виступив проти підвищеного оподаткування банків з огляду на повернення банківського бізнесу до нормальності. «Зараз ми взагалі вважаємо цю ініціативу небезпечною», – сказав голова регулятора.

За його словами, непропорційне податкове навантаження – це шлях до податкового арбітражу і тінізації одного з найпрозоріших секторів, рівень довіри до якого один з найвищих в країні. Для банків на відміну від інших секторів діє постійна підвищена ставка податку на прибуток на рівні 25% замість 18%.

«На практиці ж вони взагалі вже двічі сплатили підвищений податок за ставкою 50%, тож фактично забезпечують третину сплачених до бюджету податків, або в 15 разів більше за свою частку у ВВП. Це неприємний урок на майбутнє, що за прозорість з тебе візьмуть вищі податки», – сказав голова НБУ.

Нацбанк вважає завищеними очікування щодо фіскального ефекту від підвищення податку, який уряд оцінює у 30 млрд грн, адже, за розрахунками регулятора, близько 65% прибутку банківської системи припадає на державні установи.

Банки можуть забезпечити в рази більші обсяги фінансування бюджету на внутрішньому борговому ринку без негативних наслідків для економіки як від чергового запровадження підвищеного податку, переконаний він.

Контекст

Верховна Рада у листопаді 2023-го вперше запровадила нові ставки оподаткування прибутку банків – 50%. Через це у 2023 році нарахований банкам податок на прибуток склав 73,5 млрд грн, що у 10 разів більше, ніж у 2022-му, і в 11,5 разів більше, ніж у довоєнному 2021 році.

Через майже рік, у жовтні 2024-го депутати ВР знову ухвалили закон про підвищення податків. Для банків податок на прибуток зріс з 25% до 50% з 2024 року. А для небанківських фінустанов – до 25% з 2025-го.

За 2024 рік українські банки отримали 103,7 млрд грн чистого прибутку, що на 20% більше, ніж у 2023-му. Тим часом на сплату податків банки витратили 83,7 млрд грн у минулому році. Це на майже 8 млрд грн більше, ніж у 2023 році.

15 жовтня 2025 року Фінансовий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який передбачає підвищення податку на прибуток банків із 25% до 50%. Уже втретє під час повномасштабного вторгнення банки можуть отримати додаткове оподаткування.