Верховна Рада ухвалила рішення про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду в Києві, які матимуть юрисдикцію на всю територію України. Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Деталі

Законопроєкт № 13302, який підтримали 250 депутатів, подав президент Володимир Зеленський, позначивши його як невідкладний. Документ отримав схвалення Вищої ради правосуддя. Законопроєкт передбачає не лише створення судів, а й доручення уряду та судовій адміністрації забезпечити їхню роботу.

У пояснювальній записці зазначається, що нові суди сприятимуть кращому доступу до правосуддя та захисту прав громадян у справах проти державних органів.

У Спеціалізованому окружному адміністративному суді можна буде оскаржувати призначення керівників міністерств, очільників антикорупційних органів, прокурорів ДБР, а також укази центральної влади, за винятком президентських. Оскарження указів президента залишається виключною компетенцією Верховного суду.

Спеціалізований апеляційний адміністративний суд розглядатиме апеляції на рішення Спеціалізованого окружного адміністративного суду.

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Контекст

У квітні 2021 року президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Він зазначив, що ОАСК не зміг відновити довіру суспільства, а ініціативу назвав сигналом для будь-якого суду, який порушує принципи законності.

У грудні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію ОАСК та створення Київського міського окружного адміністративного суду. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

25 лютого 2025 року Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про створення Вищого адміністративного суду, за який проголосували 234 депутати. Документ також був підписаний президентом.