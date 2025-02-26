Верховна Рада ухвалила закон про створення Вищого адміністративного суду

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 12368-1 про створення Вищого адміністративного суду, за що проголосували 234 депутати. Ухвалення цього законопроєкту є одним із маяків МВФ для надання Україні фінансової підтримки. Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк 26 лютого.

Деталі

Законопроєкт передбачає заснування двох судових інстанцій: Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, який входитиме до вищих спеціалізованих судів. Останній виконуватиме функції апеляційної інстанції, переглядаючи рішення окружного суду.

Суддів обиратимуть за результатами конкурсу. Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) має оголосити конкурс на посади протягом місяця після набуття законом чинності. Наразі документ чекає на підпис спікера парламенту та президента.

До процесу відбору залучать Експертну раду, до складу якої увійдуть три представники від Ради суддів України та три від міжнародних організацій.

В адміністративному суді можна буде оскаржити призначення керівників міністерств, очільників антикорупційних структур, прокурорів Державного бюро розслідувань та будь-які розпорядження центральних органів влади, за винятком президентських указів. Оскарження указів президента перебуває виключно у компетенції Верховного суду.

Контекст

Законопроєкт №12368, поданий 30 грудня 2024 року, мав на меті створення Вищого адміністративного суду України. Як зазначили в Комітеті з питань правової політики, документ визначав принципи організації та роботи нового суду та спеціальні вимоги до суддів, щоб забезпечити ефективний захист прав громадян і компаній у сфері публічно-правових відносин.

9 січня Верховна Рада відхилила законопроєкт №12368, який передбачав заснування Вищого адміністративного суду за участю міжнародних експертів. Натомість депутати підтримали в першому читанні альтернативний законопроєкт №12368-1. Згідно з ним, справи, пов’язані з конкурсами та аудитами НАБУ і САП, розглядатиме Київський міський окружний адміністративний суд (КМОАС). Для розгляду апеляцій пропонується створити окремий Київський міський апеляційний адміністративний суд.

Ключова різниця між законопроєктами №12368 та №12368-1 полягає в підході до реформування судової системи: перший пропонував єдиний Вищий адміністративний суд, тоді як другий передбачає появу двох спеціалізованих судів – для адміністративних справ та справ, пов’язаних із інтелектуальною власністю.