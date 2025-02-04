Raiffeisen Bank вперше за 9 років зафіксував збиток через судову тяганину в Росії

Raiffeisen Bank International AG завершив четвертий квартал 2024 року із чистим збитком у €926 млн. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані кредитора. Це перший квартальний збиток банку за останні девʼять років, зумовлений необхідністю відрахувати €840 млн через несприятливе рішення суду в Росії.

Деталі

Через рішення суду, кредитор повинен був відрахувати €840 млн на формування резервів для свого російського підрозділу. Банк поніс витрати у розмірі €156 млн через судовий процес з польськими валютними кредитами.

Створення додаткових резервів є необхідним для покриття потенційних втрат, що можуть виникнути внаслідок судового позову в Росії. Мова йде про розгляд справи між МКАО «Расперіа Трейдинг Лімітед», будівельним концерном Strabag та групою Raiffeisen. Відповідачем у цій справі є російська «дочка» RBI – Райффайзенбанк, пише російський РБК.

«Банк досяг задовільного результату в 2024 році, незважаючи на значні надзвичайні витрати», – зазначив головний виконавчий директор Йоганн Штробль. Скорочення бізнесу в Росії проходить успішно, підсумував він.

У своїй основній діяльності, без урахування Росії та Білорусі, прибуток банку за квартал зріс до €128 млн.

Контекст

У грудні 2023 року Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що через свою російську «дочку» планує придбати за €1,5 млрд заморожені акції Олега Дерипаски в одній з найбільших будівельних компаній Європи, Strabag. Очікувалось, що RBI викупить пакет акцій компанії Strabag у російської компанії Дерипаски, Rasperia Trading Limited, за цю суму. Придбані акції планувалося передати материнському RBI як дивіденди у натуральній формі, зберігаючи їх як довгострокову інвестицію.

Ситуація виглядала так, що сторони знайшли спосіб здійснити угоду в обхід санкцій, що було б вигідно з огляду на труднощі, з якими стикаються західні компанії при виході з Росії. Однак угода потрапила під критику з боку Міністерства фінансів США через те, що Дерипаска перебуває під санкціями, що загострило відносини між Вашингтоном та RBI, який вже знаходиться під пильним наглядом американського агентства з дотримання санкцій OFAC.

Австрійська влада закликала RBI відмовитись від угоди, побоюючись негативної реакції з боку США. В результаті, під тиском Вашингтона, RBI вирішив скасувати плани щодо придбання акцій Strabag за €1,5 млрд.