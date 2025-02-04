Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Raiffeisen Bank вперше за 9 років зафіксував збиток через судову тяганину в Росії

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Raiffeisen Bank International AG завершив четвертий квартал 2024 року із чистим збитком у €926 млн. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані кредитора. Це перший квартальний збиток банку за останні девʼять років, зумовлений необхідністю відрахувати €840 млн через несприятливе рішення суду в Росії.

Деталі 

  • Через рішення суду, кредитор повинен був відрахувати €840 млн на формування резервів для свого російського підрозділу. Банк поніс витрати у розмірі €156 млн через судовий процес з польськими валютними кредитами.
  • Створення додаткових резервів є необхідним для покриття потенційних втрат, що можуть виникнути внаслідок судового позову в Росії. Мова йде про розгляд справи між МКАО «Расперіа Трейдинг Лімітед», будівельним концерном Strabag та групою Raiffeisen. Відповідачем у цій справі є російська «дочка» RBI – Райффайзенбанк, пише російський РБК.
  • «Банк досяг задовільного результату в 2024 році, незважаючи на значні надзвичайні витрати», – зазначив головний виконавчий директор Йоганн Штробль. Скорочення бізнесу в Росії проходить успішно, підсумував він.
  • У своїй основній діяльності, без урахування Росії та Білорусі, прибуток банку за квартал зріс до €128 млн.

Контекст 

У грудні 2023 року Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що через свою російську «дочку» планує придбати за €1,5 млрд заморожені акції Олега Дерипаски в одній з найбільших будівельних компаній Європи, Strabag. Очікувалось, що RBI викупить пакет акцій компанії Strabag у російської компанії Дерипаски, Rasperia Trading Limited, за цю суму. Придбані акції планувалося передати материнському RBI як дивіденди у натуральній формі, зберігаючи їх як довгострокову інвестицію.

Ситуація виглядала так, що сторони знайшли спосіб здійснити угоду в обхід санкцій, що було б вигідно з огляду на труднощі, з якими стикаються західні компанії при виході з Росії. Однак угода потрапила під критику з боку Міністерства фінансів США через те, що Дерипаска перебуває під санкціями, що загострило відносини між Вашингтоном та RBI, який вже знаходиться під пильним наглядом американського агентства з дотримання санкцій OFAC.

Австрійська влада закликала RBI відмовитись від угоди, побоюючись негативної реакції з боку США. В результаті, під тиском Вашингтона, RBI вирішив скасувати плани щодо придбання акцій Strabag за €1,5 млрд.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні