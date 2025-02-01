Росія атакувала житлові будинки в Харкові та Полтаві, є загиблі (фото)

Вранці 1 лютого Росія атакувала ракета та ударними БПЛА Україну: під удар потрапили Харків та Полтава, «Укренерго» запровадило аварійні відключення електроенергії. Оновлено 9:20. Внаслідок російської атаки на Полтаву загинули 2 людини. Ще 7 постраждали, серед них дитина, повідомили в ДСНС.