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Росія атакувала житлові будинки в Харкові та Полтаві, є загиблі (фото)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes
Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Вранці 1 лютого Росія атакувала ракета та ударними БПЛА Україну: під удар потрапили Харків та Полтава, «Укренерго» запровадило аварійні відключення електроенергії. Оновлено 9:20. Внаслідок російської атаки на Полтаву загинули 2 людини. Ще 7 постраждали, серед них дитина, повідомили в ДСНС

Деталі

  • Зафіксовано влучання у межах житлової забудови у Холодногірському районі Харкова, виникла пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, загинула жінка близько 60 років, ще пʼятеро постраждали.
  • Є влучання у житловий будинок у Полтаві. «Ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в жилий будинок. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби», – повідомила пресслужба Полтавської ОВА.
  • Через російську атаку у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Кіровоградській областях запроваджено аварійні відключення, повідомили «Укренерго».
  • Оновлено. Внаслідок удару по житловому будинку в Полтаві загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення, серед них дитина. Рятувальники евакуювали 21 особу. Вибух зруйнував підʼїзд з першого по пʼятий поверх і спричинив пожежу. Пошкоджено сусідні будинки та 12 автомобілів. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.
ДСНС України

Наслідки влучання у пʼятиповерхівку у Полтаві Фото: ДСНС Фото ДСНС України

Росія атакувала житлові будинки в Харкові та Полтаві, є загиблі (фото) /Фото 1

Наслідки влучання у пʼятиповерхівку у Полтаві Фото: ДСНС

Росія атакувала житлові будинки в Харкові та Полтаві, є загиблі (фото) /Фото 2

Наслідки влучання у пʼятиповерхівку у Полтаві Фото: ДСНС

Росія атакувала житлові будинки в Харкові та Полтаві, є загиблі (фото) /Фото 3

Наслідки влучання у пʼятиповерхівку у Полтаві Фото: ДСНС

Росія атакувала житлові будинки в Харкові та Полтаві, є загиблі (фото) /Фото 4

Наслідки влучання у пʼятиповерхівку у Полтаві Фото: ДСНС

Росія атакувала житлові будинки в Харкові та Полтаві, є загиблі (фото) /Фото 5

Наслідки влучання у пʼятиповерхівку у Полтаві Фото: ДСНС

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