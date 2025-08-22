Росія відновить постачання нафти нафтопроводом «Дружба» після українського удару по нафтоперекачувальній станції «Унєча» в Брянській області щонайменше за пʼять днів. Про це на своїй сторінці в соцмережі X повідомив голова угорського МЗС Петер Сіярто після розмови із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним.

Деталі

Сіярто зазначив, що останній удар був серйознішим за попередні, «оскільки Україна використовувала не тільки дрони, а й ракети».

Голова МЗС Угорщини сподівається, що Єврокомісія зверне увагу на скаргу Угорщини та Словаччини та «протистоятиме спробам України блокувати постачання нафти».

До цього Сіярто опублікував спільного листа зі словацьким головою МЗС Юраєм Бланаром до Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас та комісара з питань енергетики Дана Йоргенсена з вимогою, щоб Єврокомісія «нарешті вжила заходів проти неодноразових атак України на нафтопровід «Дружба».

Контекст

Напередодні транзит російської нафти до Угорщини через нафтопровід «Дружба» був зупинений після чергової атаки на об’єкт поблизу російсько-білоруського кордону.

Нафтоперекачувальна станція «Унеча» в Брянській області РФ, ключовий вузол магістральної мережі нафтопроводів «Дружба», що належить АК «Транснєфтєпродукт», зазнала атаки безпілотників ГУР у ніч на 13 серпня. Ця станція відіграє важливу роль у транспортуванні нафти трубопровідною системою протяжністю близько 9 000 км, забезпечуючи, зокрема, потреби військово-промислового комплексу Росії. Після атаки міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав Україну припинити удари по енергетичних об’єктах, які забезпечують постачання нафти до Угорщини, наголосивши, що країна не причетна до війни.

У ніч на 18 серпня Сили оборони України завдали удару по іншій нафтоперекачувальній станції – «Нікольське» в Тамбовській області РФ. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю зупинилося. Станція «Нікольське» є важливою частиною економічної інфраструктури Росії, забезпечуючи ресурсами окупаційні війська. Один день простою трубопроводу коштував Росії $16 млн.

Після інциденту Сіярто звинуватив Україну та Євросоюз у спробах втягнути Угорщину у війну. Натомість міністр закордонних справ України Андрій Сибіга порадив Угорщині спрямовувати скарги своїм партнерам у Москві.