Представники модного дому Armani звернулися до низки потенційних інвесторів із пропозицією придбати міноритарний пакет акцій компанії. Про це повідомили Reuters кілька обізнаних джерел. L’Oréal – серед тих, кого вже запросили до переговорів.
Деталі
- За словами співрозмовників агентства, приватні інвестиційні фонди поки що не були запрошені до переговорів.
- L’Oréal, з якою ведуть перемовини, вже має довгострокову ліцензійну угоду з Armani Group до 2050 року. Як радник угоди залучений Rothschild. Партнер компанії Ірвінг Беллотті входить до ради директорів благодійного фонду Armani.
- Переговори перебувають на ранній стадії, і їхня реалізація може розтягнутися на місяці, уточнює видання.
- Заповіт Джорджо Армані, який пішов із життя 4 вересня у віці 91 року, зобов’язує його спадкоємців продати групу Armani одному з трьох потенційних покупців – LVMH, Luxottica або LʼOréal. Однак остаточне рішення залежатиме від благодійного фонду Armani та Панталео Дель’Орко, багаторічного бізнес- і життєвого партнера дизайнера, які спільно контролюють 70% голосів.
- Згідно з документом, спадкоємці мають продати 15% акцій протягом 18 місяців після смерті дизайнера. У майбутньому ще 30–55% можуть бути передані тому ж покупцю або виставлені на біржу.
- Аналітики оцінюють можливу капіталізацію Armani Group у €5–12 млрд, пише Reuters.
Контекст
4 вересня у віці 91 року пішов із життя Джорджо Армані, засновник бренду Armani та один із найзаможніших італійців. За оцінкою Forbes, на початок 2025 року його статки сягали $11,8 млрд. Армані став іконою італійського стилю, поєднуючи дизайнерський талант із бізнес-інтуїцією. Його компанія щорічно генерувала близько €2,3 млрд доходу.
Через погіршення здоров’я дизайнер вперше пропустив покази на Тижні чоловічої моди в Мілані в червні. Відомий як Re Giorgio («Король Джорджо»), він ретельно контролював усі аспекти свого бренду – від створення колекцій до деталей рекламних кампаній і навіть зачісок моделей перед показами.
