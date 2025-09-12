Заповіт Джорджо Армані, який пішов з життя 4 вересня у віці 91 року, зобов’язує його спадкоємців продати групу Armani одному з трьох потенційних покупців – LVMH, Luxottica або LʼOréal, пише Reuters .

Деталі

Згідно з документом, складеним Армані власноруч у квітні, на першому етапі покупець отримає 15% акцій компанії, а протягом п’яти років після смерті дизайнера – ще від 30% до 54,9%.

У разі, якщо продаж не відбудеться, спадкоємці, які отримають контроль над компанією через фонд Giorgio Armani, повинні будуть вивести її на фондовий ринок.

Армані був єдиним власником групи, до якої входять бренди Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Privé, а також готелі, ресторани та успішна косметична лінія. Він керував компанією до кінця життя.

Останніми роками зростання доходів групи уповільнилося, досягнувши €2,4 млрд у 2024 році.

Контекст

4 вересня у віці 91 року пішов із життя Джорджо Армані, засновник бренду Armani та один із найзаможніших італійців. За оцінкою Forbes, на початок 2025 року його статки сягали $11,8 млрд. Армані став іконою італійського стилю, поєднуючи дизайнерський талант із бізнес-інтуїцією. Його компанія щорічно генерувала близько €2,3 млрд доходу.

Через погіршення здоров’я дизайнер вперше пропустив покази на Тижні чоловічої моди в Мілані в червні. Відомий як Re Giorgio («Король Джорджо»), він ретельно контролював усі аспекти свого бренду – від створення колекцій до деталей рекламних кампаній і навіть зачісок моделей перед показами.

Детальніше про внесок Джорджо Армані у світ моди читайте в матеріалі Forbes.