Представители модного дома Armani обратились к ряду потенциальных инвесторов с предложением приобрести миноритарный пакет акций компании. Об этом сообщили Reuters несколько осведомленных источников. L'Oréal – среди тех, кого уже пригласили на переговоры.

Подробности

По словам собеседников агентства, частные инвестиционные фонды пока не были приглашены на переговоры.

L'Oréal, с которой ведутся переговоры, уже имеет долгосрочное лицензионное соглашение с Armani Group к 2050 году. Как советник соглашения привлечен Rothschild . Партнер компании Ирвинг Беллотти входит в совет директоров благотворительного фонда Armani.

Переговоры находятся на ранней стадии, и их реализация может растянуться на месяцы, уточняет издание.

Завещание Джорджо Армани, ушедшего из жизни 4 сентября в возрасте 91 года, обязывает его наследников продать группу Armani одному из трех потенциальных покупателей – LVMH, Luxottica или LʼOréal. Однако окончательное решение будет зависеть от благотворительного фонда Armani и Панталео Дель'Орко, многолетнего бизнес- и жизненного партнера дизайнера, совместно контролирующих 70% голосов.

Согласно документу, наследники должны продать 15% акций в течение 18 месяцев после смерти дизайнера. В будущем еще 30–55% могут быть переданы тому же покупателю или выставлены на биржу.

Аналитики оценивают возможную капитализацию Armani Group в €5–12 млрд, пишет Reuters.

Контекст

4 сентября в возрасте 91 года ушел из жизни Джорджо Армани, основатель бренда Armani и один из самых богатых итальянцев. По оценке Forbes, на начало 2025 года его состояние достигало $11,8 млрд. Армани стал иконой итальянского стиля, сочетая дизайнерский талант с бизнес-интуицией. Его компания ежегодно генерировала около €2,3 млрд дохода.

Из-за ухудшения здоровья дизайнер впервые пропустил показы на Неделе мужской моды в Милане в июне. Известный как Re Giorgio («Король Джорджо»), он тщательно контролировал все аспекты своего бренда – от создания коллекций до деталей рекламных кампаний и даже причесок моделей перед показами.

