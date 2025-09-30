Британський fintech-гігант Revolut активно обговорює можливість подвійного первинного публічного розміщення (IPO) на біржах Нью-Йорка та Лондона з потенційною оцінкою компанії у $75 млрд. Про це пише The Times з посиланням на джерела у фінансових колах. Це може бути значним підсиленням для ринку капіталу Великої Британії, який останнім часом втрачає позиції.

Деталі

Засновник і CEO Revolut Миколай Сторонський, який раніше скептично ставився до лондонського лістингу через високі податки на торгівлю акціями (0,5% мита), нині демонструє більшу гнучкість. «Ми розглядаємо Лондон, якщо там буде кращий продукт», – заявив він нещодавно.

Ця зміна настроїв збігається з недавніми регуляторними реформами у Великої Британії, які дозволяють великим компаніям, як Revolut, прискорено входити до FTSE 100 – за лічені дні, а не місяці. Це спростить участь індексних фондів в IPO та приверне більше інвесторів.

Подвійне розміщення може стати справжнім порятунком для лондонської фондової біржі, яка переживає затяжний спад IPO через глобальну економічну нестабільність та обережність інвесторів, зазначило видання.

Цього місяця компанія провела вторинний продаж акцій для співробітників, який оцінив її у $75 млрд, зробивши Revolut найдорожчим фінтехом Європи.

З оцінкою у $75 млрд Revolut увійде до топ-15 найдорожчих компаній на Лондонській фондовій біржі (LSE), посиливши позиції Сіті як глобального фінансового хабу.

Контекст

Стартап Revolut, заснований у 2015 році в Лондоні Миколою Сторонським і Владиславом Яценком, спеціалізується на цифровому банкінгу.

Компанія повідомила про £3,1 млрд ($4,1 млрд) загального доходу за 2024 рік і приблизно 10 000 співробітників.

Глобальна штаб-квартира фірми знаходиться у Лондоні. Проте керівники, неодноразово попереджали, що вони віддали б перевагу Нью-Йорку для лістингу.

У липні 2024 року регулюючі органи Великої Британії надали Revolut попередню банківську ліцензію. Це відкриває компанії шлях до наступного етапу зростання.